«Но я не гнал!»: последнее слово Белого

В последнем слове Белых вспомнил Остапа Бендера и анекдот про самогонный аппарат

В Пресненском суде Москвы 26 января с последним словом выступил губернатор Кировской области Никита Белых . Он в очередной раз подверг критике выдвинутое против него обвинение в получении взяток на сумму 600 млн рублей и заверил, что не брал их. Обошлось без политических заявлений. Зато были шутки, цитирование классического произведения и признание в том, что ранее политик неверно расставлял в жизни приоритеты.

Заседание началось с часовой задержкой. Сначала Никита Белых попросил время, чтобы пообщаться со своим защитником Андреем Грохотовым. Потом у него поднялось давление, и приехавший с ним врач сделал ему укол. Поэтому слушание началось в два часа дня вместо назначенных 13:00.

С последним словом подсудимый выступал ровно час. Свою речь Никита Белых начал с подсчета судебных заседаний, а также дней и часов, проведенных в заключении.

«Уже 33-е судебное заседание, 585 дня, как я нахожусь под стражей в тюрьме. Это 13 968 часов, 838 тысяч с лишним минут. Каждую из этих минут я думаю о том, почему это произошло, кому выгодно представить меня нарушителем, почему следствию и гособвинению выгодно руководствоваться презумпцией виновности», — рассуждал он.

Белых немного остановился на юридических аспектах дела. Здесь он привел цитату из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова. Подсудимый пытался показать нелогичность доводов прокуроров. Так, по его мнению, вся ситуация с обвинением в получении им взятки в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Судгаймера напоминает диалог Остапа Бендера с поэтом Изнуренковым.

«Вы зачем казенного работника обидели? Не обижал, он пришел обиженный», — привел цитату Белых.

И тут же вспомнил диалог с прокурорами:

«Вы встречались с Судгаймером?» — «Нет, я не встречался». — «А он в Киров прилетал», — заявили обвинители.

Также Белых вспомнил анекдот про мужика в деревне, которого судили за самогоноварение.

«Он говорит: «Но я не гнал!» Но у вас есть самогонный аппарат, этого достаточно», — выступал он.

Белых добавил, что ему «не стыдно за свою работу» на посту губернатора: в то время он трудился «по 12-14 часов», и у него осталось 200 дней «неотгуленного» отпуска. Подсудимый заверил, что ему не было смысла идти в политику, чтобы заработать денег: до этого он успешно занимался предпринимательством.

Экс-губернатор утверждал, что в день задержания, 24 июня 2016 года, сотрудники ФСБ совершили против него провокацию, а работу по нему силовики вели с весны 2016 года, еще до того, как он встретился в аэропорту Риги с Юрием Судгаймером и начал обсуждать с ним участие в благотворительных и культурных проектах в Кировской области. По версии Белых, именно для этого он и просил у бизнесмена деньги.

В завершение политик сказал, что имеет одно желание и мечту — быть рядом с людьми, которых он любит и которые любят его. «Быть рядом с женой, заниматься с сыновьями — теперь у меня их четверо. Все они сейчас в том возрасте, когда нужно заниматься их воспитанием», — сказал Белых.

Он сокрушался, что в прошлом много недодал своим близким и это «было ошибкой» с его стороны. Теперь же он понял, что неверно расставлял приоритеты: сначала работа, а потом — близкие. «И что бы дальше ни произошло, я должен эту ситуацию исправить. Для всего этого нужно здоровье, которое за последнее время поистрепалось», — сказал подсудимый. Он добавил, что за прошедший месяц ему сделали столько капельниц, уколов и он принял столько таблеток, сколько не было за все его 42 года. При этом Белых поблагодарил судью Татьяну Васюченко за то, что та учла проблемы с его здоровьем и провела часть процесса в «Матросской Тишине», куда его положили в больницу.

«В противном случае последствия могли быть печальными», — сказал он.

Подсудимый не стал делать политических заявлений и извинился перед теми, кто их ждал. «Я хочу одного — чтобы суд разобрался в ситуации. Прошу вынести справедливое решение и полностью меня оправдать», — завершил он свою речь. Судья сообщила, что озвучит приговор в полдень 1 февраля.

Рассмотрение уголовного дела Белых длилось с 5 сентября 2016 года. Подсудимый вину не признал. Ему инкриминируются два эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму в 600 тысяч евро лично и через посредников в пору его губернаторства. По версии следствия, деньги чиновник брал за включение «Нововятского лыжного комбината» и Управляющей компании «Лесхоз» в перечень приоритетных инвестпроектов, а также за общее покровительство владельцам этих компаний Альберту Ларицкому и Юрию Судгаймеру.