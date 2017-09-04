«Я не вор, а художник»

«Я не политик. Я режиссер. И я не хочу, чтобы меня использовали в чьих-то грязных интересах», — написал Кирилл Серебренников в письме, которое в понедельник, 4 сентября, опубликовал немецкий актер Ларс Айдингер в своем блоге на сервисе Instagram. Айдингер утверждает, что Серебренников передал ему письмо во время своего последнего визита в Германию и просил обнародовать его в том случае, если он будет арестован.



«Дорогие друзья, — написал Серебренников, — Если вы читаете это письмо, значит, все пошло не так, как я думал. Я прошу вас сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям некоторых политических мошенников, пытающихся заработать деньги на любом событии, которое можно обратить против власти».





Серебренников указывает, что после возбуждения уголовного дела (против АНО «Седьмая студия» — «Газета.Ru» ) он слышал различные спекуляции в свой адрес.

Режиссер приводит в качестве примера предложение украинского президента Петра Порошенко возглавить один из театров Украины и снять пропагандистское кино при государственной поддержке.



«Я благодарен за такое внимание к моей персоне, но я не уйду», — отмечает Серебренников. Он поблагодарил своих друзей в России и за рубежом за поддержку и добавил, что в стране есть силы, которые рассматривают его работу в искусстве как не имеющую права на существование и активно поддерживают несправедливый арест режиссера.





Напомним, что о «Деле „Седьмой студии“ стало известно в конце мая этого года, когда Следственный комитет провел серию обысков — в том числе у Кирилла Серебренникова дома и в его кабинете в театре «Гоголь-центр». АНО «Седьмая студия» обвиняли в хищении государственных средств, выделенных на проведение проекта «Платформа» в 2011-2014 годах (называлась сумма в 210 млн рублей). После обысков режиссер получил статус свидетеля, а чуть позже были арестованы экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и бывший генеральный директор организации Юрий Итин . Масляева была помещена в СИЗО , а Итин — под домашний арест.



В июне был задержан бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» (а также бывший директор «Гоголь-центра») Алексей Малобродский , который также был помещен под стражу. Они обвинялись в присвоении средств, выделенных на «Платформу» — например, Малобровскому вменяли хищение 2,3 млн рублей, которые якобы были потрачены на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь»; прокурор даже высказал сомнение в том, что такой спектакль был поставлен — причем его не убедили многочисленные рецензии на «Сон…» в прессе.



Серебренников был арестован в конце августа, в Петербурге, где он снимал (в качестве режиссера) фильм о Викторе Цое

Его в микроавтобусе доставили в Москву, и после допроса и ночи в изоляторе временного содержания суд решил оставить его под домашним арестом — но с правом посещения театра, которым он руководит (в «Гоголь-центре» готовятся несколько спектаклей нового сезона). Работа над картиной о Цое — после досъемки нескольких технических сцен — была приостановлена.



Отметим, что ни один из фигурантов «дела „Седьмой студии“ — и Серебренников тоже — свою вину не признает.



»Я уверен, что смогу доказать, что я порядочный человек, и справедливость будет преобладать, — говорится в письме режиссера. Он попросил своих сторонников не разжигать ненависть в попытках ходатайствовать, быть разумными и не поддаваться провокациям радикалов, которые пытаются сделать имя на этом деле.



«Я знаю, что вы хотите мне помочь, и я рад, что у меня есть настоящие друзья. Я уверен, что мы сможем справиться. Еще раз хочу сказать — я не вор, а художник, а художники не воруют, а отдают…» — заключил Серебренников.



Айдингер сопроводил свой пост с письмом фотографией режиссера и хэштегом #FreeKirill — «Свободу Кириллу».