Сан-Франциско уже не проголосует против Путина

Решение о закрытии Генерального консульства РФ в Сан-Франциско, а также двух консульских объектов в Нью-Йорке и Вашингтоне было принято США как ответная мера на решение российских властей сократить количество американских дипломатов в России. Кроме консульских услуг и выдачи виз, Генконсульство в Сан-Франциско было избирательным участком на парламентских и президентских выборах.

В марте 2012 года на территории Сан-Франциско находился избирательный участок N5235, на котором миллиардер Михаил Прохоров получил 1437 голосов, в то время как нынешний президент Владимир Путин стал вторым, получив 671 голос избирателей.

Эксперты считают, что победу Прохорову, который импонировал представителям среднего класса, принесли молодые русские американцы. Таких немало живет в Пало-Альто — американском наукограде, расположенном в знаменитой Силиконовой долине, — который был приписан к консульству России в Сан-Франциско. Кроме того, этот избирательный участок Генконсульства охватывал также Сакраменто, Лос-Анжелес и Денвер.

Тогдашнюю победу Прохорова политолог Александр Кынев объясняет тем, что «люди голосовали за того, кто на них похож».

«Понятно, что эмиграция Брайтон-бич и эмиграция Силиконовой долины — это разные эпохи, культуры и взгляды. Старая советская миграция по духу и осталась советской, эмиграция 1990-2000-х совсем другая», — говорит эксперт «Газете.Ru»

При этом он отмечает, что общее количество голосующих россиян в США все равно небольшое, и результат, полученный там, ни на что не влияет.

Однако в то же время наблюдатели полагают, что теперь, после того как Россия лишится «продвинутого» избирательного участка в Сан-Франциско, избирателям, чтобы проголосовать, придется ехать в Хьюстон, если Россия не развернет новых дополнительных участков в городе или поблизости.

Это может создать дополнительные трудности для избирателей, голосовавших в Сан-Франциско, в то время как реванш могут взять более консервативные россияне:

если в 2012 году в Сан-Франциско Путин набрал 671 голос, то на избирательном участке в Нью-Йорке за него отдали свои голоса уже 1333 избирателя.

Кроме того, на тех же выборах именно в Нью-Йорке кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский получил 105 голосов избирателей — это в два раза больше, чем все в том же Сан-Франциско.

Правда, стоит отметить, что Прохоров обошел действующего президента также и в Нью-Йорке и Вашингтоне — здесь он также получил фактически в два раза больше голосов.

Вместе с тем, несмотря на победу Прохорова в Нью-Йорке, следует отметить, что в настоящее время многие избиратели Брайтона больше симпатизируют Путину, рассказывает российский политик Наталья Пелевина , жившая в свое время в Нью-Йорке: «Они постоянно смотрят российское телевидение, и все очень за Путина».

Возможно, как предполагает Пелевина, российские власти откроют дополнительные избирательные участки при оставшихся в США консульствах в Сиэтле и Хьюстоне. На президентских выборах 2012 года на участках в консульствах в Сиэтле и Хьюстоне Прохоров также обошел кандидата Путина.

В 2011 году на выборах, которые прошли в Генконсульстве Сан-Франциско, первое место заняла партия «Яблоко» , которая получила 36.6% голосов — в два раза больше «Единой России»

Вскоре после выборов около 200 человек из числа местных россиян вышли на демонстрацию за «Честные выборы».