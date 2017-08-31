Алчность крымских чиновников угрожает повышением цен для туристов

Для турпотока в Крым, который и так уже снизился , появилась новая угроза. Ряд региональных муниципалитетов резко подняли ставки на аренду земли для бизнеса, что вызвало бурную реакцию владельцев гостиниц и ресторанов. Инвесторы заявляют, что цены для туристов тоже пойдут вверх — или же их бизнес на полуострове вовсе закроется.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал хамством по отношению к инвесторам принятые руководством Алушты ставки аренды земли для некоторых объектов гостиничного бизнеса. Аксенов пообещал отменить эти ставки.

Глава Национальной резервной корпорации Александр Лебедев , длительное время инвестирующий в инфраструктуру Алушты, ранее написал письма к депутатам Алушты и руководству Крыма. В них он пожаловался, что ставка арендной платы на землю для бизнеса в городе с 2017 года поднята с 3 до 6%, а нормативная стоимость квадратного метра выросла с 1,1 до 6,3 тыс. рублей. Таким образом, по словам бизнесмена, арендная плата за его аквапарк и отель на набережной города увеличилась с 3,5 до 44 млн рублей в год, то есть почти в 13 раз. Речь идет о спа-отеле «Море», построенном в Алуште в конце 2000-х. Всего же у Лебедева в Крыму 27 отелей, вилл и таунхаусов.

Лебедев жалуется, что размер арендной платы к концу года составит 46 млн рублей, тогда как выручка предприятия в конце сентября составит 30 млн рублей. Предприниматель сравнил радикальное увеличение арендной ставки «с планом рейдерского захвата», потому что, если ситуация с арендными ставками не улучшится, ему придется закрыть аквапарк и гостиницы из-за нерентабельности.

Аксенов пообещал исправить эту «нездоровую» ситуацию в ручном режиме и провести кадровые чистки. «Вице-премьер (крымского правительства) Королев завтра приезжает из Москвы из командировки, привозит план действий по Алуште. Там будет внесено изменение в решение сессии, сами депутаты с этим согласны, это абсолютная глупость. В 13 раз у него (Лебедева) выросла сумма аренды», — заявил глава крымской республики.

«Приведем все в соответствие, это обыкновенное хамство. Я заинтересован в сохранении инвестиционного потенциала. А местным советам советую внимательно смотреть, какие расчеты им предлагают, и оценивать, смогли бы они на месте этого бизнесмена выйти из такой ситуации», — заключил Аксенов.

«Ситуация действительно вопиющая. Ставка арендной платы в 6% примерно втрое превышает уровень ближайшего к Крыму курортного региона Краснодарский край», — отмечает директор по развитию УК «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский.

Для сравнения: в Краснодарском крае ставки аренды земли колеблются от 1,5% до 2,5% от кадастровой стоимости против 6% в Алуште. «К тому же кадастровая оценка часто бывает завышенной, и ее необходимо пересчитывать и утверждать через суд, что также выливается в рост затрат предпринимателей», — говорит Кирилл Яковенко из «Алор Брокер».

Интересно, что стоимость аренды растет на полуострове неравномерно. И эксперты уверены, что налицо злоупотребления отдельных муниципалитетов.

«Муниципальным чиновникам развязали руки, разрешив в этом году изменить ставки арендной платы по своему усмотрению. Однако планировалось, что это в целом снизит стоимость аренды на полуострове, привлечет новых инвесторов, а ставки пойдут вверх только в отдельных муниципалитетах. Но вышло наоборот. Некоторые муниципалитеты взвинтили ставки, параллельно росла и кадастровая стоимость сдаваемой в аренду земли. Как итог в ряде муниципалитетов арендные платежи для отдельных объектов туристической инфраструктуры выросли в 30 и более раз», — объясняет ситуацию Звенигородский.

Конечно, вряд ли местные чиновники хотели «отжать» бизнес у отельеров. Просто потому, что при таких ставках найти нового собственника было бы невозможно. Скорее всего, в стремлении показать высокие результаты руководство Алушты хотело заработать на аренде в 6,5 раза больше, считает Звенигородский. Кроме того, причина роста ставок аренды может заключаться в смычке местных муниципальных властей с различными бизнес-структурами, которые таким образом борются с конкурентами, не исключает Яковенко.

Зачем вообще нужно было давать на откуп местным чиновникам арендные ставки? Логика в этом есть. Дело в том, что большинство договоров аренды земель под крымские гостиницы, санатории и дома отдыха заключено задолго до воссоединения региона с Россией. Сами эти договоры перезаключены в соответствии с российским законодательством, но условия аренды сохранились. «А условия там, прямо скажем, крайне невыгодные для государства, поскольку по ним за пользование землей отельеры платят по ценам 1990-х и 2000-х годов, а срок действия таких договоров составляет до 50 лет. Так как перезаключить действующие договоры с арендаторами в одностороннем порядке невозможно, муниципалитетам был необходим законодательно закрепленный механизм повышения стоимости аренды. Однако в своем стремлении „раскулачить“ отельеров некоторые муниципальные чиновники явно заигрались», — говорит Звенигородский.

Если ситуацию быстро не исправить, то последствия для туристического сектора Крыма могут оказаться печальными. «Высокие затраты на землю и, главное, ожидание еще большего ужесточения регулирования и приводят к тому, что цены в крымских гостиницах растут на 10–15% в год», — говорит Яковенко.

Если к новому туристическому сезону ситуация с арендой не изменится, то отдых в Крыму может стать существенно дороже. В этом году, в том числе из-за демпинга турецкого турбизнеса, в Крыму и так наблюдается снижение турпотока. А ситуация с арендными ставками может привести к потере до половины турпотока и уходу инвесторов, уверен Звенигородский. «В следующем году взимать аренду будет уже просто не с кого», — говорит он.

«Пока подобные проблемы можно решать действительно только путем ручного управления со стороны руководителя, который не коррумпирован», — заключает Яковенко.

Ассоциации туроператоров России констатируют снижение туристического потока на полуостров в этом году на 15–20%. За семь месяцев этого года в Крыму отдохнуло 2,9 млн туристов, тогда как в прошлом году — более 3 млн В итоге вместо 5,6 млн туристов, которые отдохнули в Крыму в 2016 году, в этом году полуостров недосчитается 0,8–1,1 млн туристов.

Кроме турецкого фактора, в числе причин снижения турпотока называют погоду (позднее и короткое лето), более дорогие авиабилеты и номера в гостиницах, чем в прошлом году, и, конечно, все еще далекие от совершенства инфраструктуру и общественный транспорт.