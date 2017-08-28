США присматриваются к российским госбанкам

В ближайшие недели США могут ввести новые санкции против России — на этот под удар могут попас. госбанки, заявили «Газете.Ru» источники, близкие МИД РФ . Если Вашингтон решится на это, новые финансовые ограничения станут приглашением для Евросоюза . До сих пор ЕС отказывался присоединяться к американским санкциям, которые угрожают его интересам.

Источники в российских дипломатических кругах ожидают, что США в ближайшие недели могут усилить санкционное давление на Россию, введя дополнительные санкции против ряда российских госбанков.

Россельхозбанк, «В сентябре против крупнейших профильных банков будет представлен новый пакет ограничений», — сообщил собеседник, близкий к МИД РФ. По этим данным, новый удар могут ощутить на себе в том числе Банк России Газпромбанк и другие государственные финансовые организации.

США ранее уже ввели санкции против Сбербанка Банка Москвы , Газпромбанка, Россельхозбанка, ВЭБа . В американском Белом доме считают, что крупные российские национальные банки с большой долей государственного участия связаны с крупными политическими фигурами, близкими к Кремлю.

Ближе к Европе

По мнению источника «Газеты.Ru», американская сторона выбрала банковские ограничения в качестве новой антироссийской меры в том числе из-за своих европейских партнеров. После одобрения нового пакета американских санкций против России с острой критикой этой меры выступило руководство ЕС.

Одним из наиболее активных критиков стал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер . «Одобренный в США законопроект может иметь непредвиденные односторонние последствия, которые отразятся на интересах ЕС в области энергетической безопасности», — объяснял он суть проблемы в конце июля, когда законопроект лежал на столе у Трампа.

Когда президент США подписал санкционный пакет, Юнкер ужесточил риторику. «Мы должны защищать наши интересы также перед Соединенными Штатами, и мы готовы это сделать, — говорил он. — На саммите G7 в Таормине в Италии, а также на саммите G20 в Гамбурге я сказал, что если американцы сделают такой шаг, то мы будем готовы принять адекватные ответные меры».

Ряд высокопоставленных европейских руководителей уже выразили беспокойство, что санкции, которые США уже ввели, ударят по крупным энергетическим проектам с Россией. Речь идет прежде всего о газопроводе «Северный поток — 2», в котором партнерами российского «Газпрома» являются несколько крупных европейских компаний.

По словам источника, близкого к МИД РФ, США выбрали для нового санкционного удара банковскую отрасль, «так как это не наносит урон Европе, а только России, в отличие от других секторов, где обоюдный урон». Таким образом, США открывают двери к потенциальному присоединению Евросоюза к новым санкциям.

«Следующий этап санкций против российских банков, которые могут быть приняты в США, может быть связан с ограничениями в адрес вообще всех российских банков, не только госбанков и банков Крыма, кроме «дочек» иностранных банков. То есть это уже будут секторальные санкции», — рассказал «Газете.Ru» Павел Самиев , управляющий директор НРА. По его мнению, такие санкции вряд ли будут радикальными. Ограничения могут быть наложены на ряд операций наших банков в иностранной юрисдикции, на саму возможность вести бизнес в иностранных юрисдикциях.

«Это, конечно, отразится на бизнесе российских банков, но не критично. Более радикальные меры, например, как в Крыму, отключение банков от системы переводов SWIFT или сокращение срока кредитования, как для уже находящихся под санкциями российских банков, до 14 дней, против российских банков на следующем этапе противостояния России и США я не ожидаю», — считает Самиев.

Могут быть разные варианты санкций, в том числе и похожие, которые США применили недавно к Венесуэле, считает начальник департамента финансового анализа КБ «Альба Альянс» Ольга Беленькая . «США запретили совершать операции с долговыми обязательствами, выпущенными правительством и государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela», — объяснила собеседница «Газеты.Ru».

По словам Беленькой, российский финансовый сектор не очень опасается нового витка санкций. Но проблема есть с тем, как на эти санкции ответит российское правительство

Неудобные контакты

Пакет санкций против России, который президент США Дональд Трамп подписал в начале августа, был также отчасти нацелен на банковскую систему РФ. Например, время возврата американских кредитов для российских банков было существенно сокращено, а срок кредитования для уже находящихся под санкциями российских банков был снижен с 90 дней до 14. Для нефтегазового сектора время кредитования было установлено на срок в 30 дней. Для снятия этого пакета санкций президенту США нужно будет получить одобрение конгресса.

В заявлении, которым Трамп сопроводил подписание законопроекта, он объяснил свое решение «необходимостью сохранить национальное единство». Дело в том, что с 2016 года члены американского конгресса обвиняют президента США в незаконных контактах с российскими официальными лицами.

От этих обвинений в феврале пострадал бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн . Тогда выяснилось, что до инаугурации Трампа Флинн вел переговоры с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком о перспективах снятия антироссийских санкций. Согласно американскому законодательству, вопросы государственной важности Флинн не имел права обсуждать до официального вступления Трампа в президентскую должность. В итоге советник по нацбезопасности был вынужден подать в отставку.

О нелегитимных контактах между самим Трампом и российской стороной в предвыборный период до сих пор неизвестно. Однако в американских СМИ скандал о «русских связях» не утихает до сих пор, и это парализует работу Белого дома.

Американские сенаторы, которые проводят расследование в отношении возможных связей президента США с Россией, также пытались выяснить, не связан ли кто-либо из окружения Дональда Трампа с российскими банкирами. Ранее Джаред Кушнер , зять Трампа и одновременно его старший советник, признал, что встречался с руководителями российского государственного Внeшэкoнoмбaнка (ВЭБ).

Этот же факт признал и ВЭБ. «Встречи проходили в формате roadshow по стратегии развития Внешэкономбанка до 2021 года c рядом представителей крупнейших банков и деловых кругов США, в том числе с главой Kushner Companies Джаредом Кушнером», — заявили в российской компании.

Уже принятые санкционные меры США могут значительно отразиться на имидже российской экономики. Международное рейтинговое агентство Moody's уже заявило, что они негативно скажутся на кредитном рейтинге России.

«Расширенные санкции — неблагоприятный сигнал для инвесторов, особенно иностранных, которые лишь недавно начали подстраиваться под существовавший санкционный режим. Но санкции негативны и для внутренних инвесторов, которые хотели бы воспользоваться преимуществами улучшившейся конкурентоспособности России, чтобы создать экспортные возможности в различных отраслях», — заявили в Moody's.

Эксперты считают, что слабость рубля и связанные с этим риски роста инфляции не позволили Банку России на очередном заседании совета директоров 28 июля принять решение о снижении ключевой ставки, оставив ее на уровне 9%. По данным EPFR, только за июнь ориентированные на Россию фонды потеряли около $2 млрд