Торс Путина сводит американцев с ума

Видеоотчет об отпуске Владимира Путина в Туве вызвал едва ли не истерику в западных СМИ. В изображении отдыхающего без рубашки российского президента тут же увидели скрытые смыслы. Запад вновь обратил внимание на голый торс Путин и его «мачизм». Эта реакция ничего не говорит о Путине, но очень много — о том, что представляют собой современные западные элиты.

Путин отдыхает на тувинских реках уже не первый раз. К ним его пристрастил уроженец этих мест Сергей Шойгу , а впервые публично о его отпуске в Туве было рассказано еще десять лет назад. Тогда президент сплавлялся по Енисею с принцем Монако Альбертом Вторым. После той поездки было опубликовано несколько фотографий, в числе которых и изображение Путина с голым торсом во время ловли рыбы.

Эта серия снимков так бы и осталась одной из — если бы не повышенное внимание, которое она получила на Западе.

Можно даже сказать, что фото августа 2007-го стало для англосаксов продолжением февраля 2007-го. Именно тогда Путин произнес свою мюнхенскую речь, в которой объявил, что Россия не согласна с попытками установить однополярный мир. Если в Мюнхене Путин бросил вызов военно-политическому укладу глобализации, то в Туве тогда он бросил вызов ее культурно-медийному коду. Так это восприняли — Путина тут же обозвали мачо и альфа-самцом, заявили, что это сознательная игра на сексуальных инстинктах.

Именно обозвали: в западном мире, точнее в навязываемой этому миру «универсальной матрице добра и зла», даже само понятие «мужественный» уже находится под подозрением. Все люди равны, а разницу между мужчинами и женщинами подчеркивать нетолерантно и неприлично, авторитарно и антилиберально. То есть Путин, не принимающий правила игры в «единое человечество без рас и полов», в изображении западной пропаганды, перед тем как произнести мюнхенскую речь, снял рубашку и сел на коня.

С тех пор новые фотографии Путина «без верха» появлялись всего один раз — в 2009-м, и тоже из тувинского отпуска. Именно там была сделана фотография Путина на коне. Снимок Алексея Дружинина за эти годы превратился, без преувеличения, в самое популярное фото президента России в Соединенных Штатах. В том, что это так, все могли убедиться за последний год, когда кампания против Дональда Трампа (в связи с его так называемыми «русскими связями») приобрела уже совершенно «отмороженный» характер.

Фотография конного Путина стала тиражироваться как сама по себе, так и как часть антитрамповских коллажей в качестве иллюстрации к разговорам про «взаимную симпатию» между двумя политиками. Потом образ Путина с голым торсом перекочевал в одно из популярнейших американских воскресных комедийных шоу (само собой, высмеивающих Трампа). Уровень этих «шуток» стал уже настолько неприличным, что даже в издании Huffington Post появился заголовок: «Мы должны в конце концов прекратить придумывать гейские шутки про Трампа и Путина».

Так «Путин с голым торсом» стал явлением американской массовой культуры и политической пропаганды. Но кроме того, он стал и частью американского понимания России, потому что в США уверены, будто Путин сознательно эксплуатирует мачизм. Утверждения о том, что «образ мачо, альфа-самца, его доминантная маскулинность, его сексапильность являются продуктом продуманных медиастратегий», давно уже стали аксиомой для американских медиа. И естественно, рядовые американцы уверены, что Путин постоянно позирует без рубашки, — такой его образ вколотили им в голову медиа.

Вот и сейчас, после новой серии фотографий западные СМИ вновь пишут, что «российский лидер находится в хорошей форме и счастлив продемонстрировать свой торс остальному миру». И что, «разумеется, он позировал без рубашки». Это британские Daily Mirror и Daily Mail , но точно так же пишут и основные американские СМИ. В США утверждают, будто Путину важно показать свою мужественность накануне предстоящих весной президентских выборов.

Почему вся эта западная реакция важна для нас в России? Потому что она показывает уровень понимания Западом Путина и нашей страны и демонстрирует, с кем мы имеем дело.

Что можно было бы ответить на подобные представления?

Во-первых, Путин не «демонстрировал мачизм» — ему это глубоко безразлично. Он не мыслит в этой категории, потому что она сама по себе уже является глубоко декадентским понятием, культивируемым в обществе, в котором уже нарушено естественное устройство семьи, размыты роли мужчины и женщины. А Путин вырос и воспитан в традиционных, то есть нормальных ценностях, когда нет никакой выдуманной проблемы «множества гендеров», а есть просто мужчины и женщины.

И ни о какой публичной демонстрации своей крутости, тем более физическо-сексуальной, речи и быть не может — русская культура в этом очень целомудренна. Тем более если речь идет о руководителе государства. Путин, соглашаясь в 2007 году на публикацию тех фотографий, скорее всего, вообще не думал о подтексте. Ну захотелось пресс-службе представить его в простом, неформальном виде, ну и ладно.

Сейчас же публикация новых фотографий показывает его хорошую физическую форму, но не играет на «привлечение электората через мачизм»: Путин не использует такие приемы и не верит в них. Да они и не работают в России, потому что у нас в целом здоровое общество. И здоровый, морально и физически, президент.

Но то, как США зациклены на мачизме Путина, гораздо больше говорит о них самих. Точнее, о взглядах и комплексах той части англосаксонской элиты, которая сейчас переключилась на войну с Трампом и использует образ «Путина-мачо» как дискредитирующий американского президента.

Тут важно и их плохое понимание собственно внутриамериканских настроений. Значительная часть американского общества консервативна, а значит, ей нравится в Путине то же, что и Трампу: что он борец, держит удар, ведет себя по-мужски. А в силу особенного, показушного характера американской культуры эта консервативная Америка считает и публичную демонстрацию мужественности вполне нормальной.

Но еще важнее для нас то, что сама зацикленность на фотографиях десятилетней давности как на якобы отражающих суть российского лидера говорит о тяжелых психологических проблемах у этой части американской элиты.

Дело не только в том, что заметная ее часть принадлежит к сексуальным меньшинствам или воспитана в духе ненависти к традиционализму во всех его проявлениях. США в целом являются очень сильно пострадавшей от учения Фрейда страной. Зацикленность на плотском, причем все чаще извращенном, замешанном на тайнах и вызванных ими комплексах, — тяжелый диагноз. Тем более когда речь идет о политическом истеблишменте.

В общем, пока русский правитель ловит рыбу, кого-то крючит не только от его политики, но и от одного его внешнего вида.