Киев, прощай, я здесь чужой

Поток россиян на Украину продолжает падать. Спрос на авиа и железнодорожные билеты из России упал в первом полугодии 2017 года примерно на 15%. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечают, что такая ситуация может быть связана с напряженной политической обстановкой между странами, а также сложностями при пересечении россиянами украинской границы.

«Всеми поездами в сообщении с Украиной за первое полугодие 2017 г. перевезено на 13 % меньше, чем за первое полугодие 2016 г», - сообщили «Газете.Ru» в Федеральной пассажирской компании (ФПК, принадлежит РЖД ).

В настоящее время в сообщении по направлению «Россия – Украина» курсируют 8 пар поездов Украинских железных дорог и 3 пары поездов железной дороги Молдавии, уточнили «Газете.Ru» в ФПК.

Там же добавляют, что в прямом сообщении с Украиной поездов российского формирования в настоящее время не курсирует, через территорию Украины проходит только транзитный поезд № 65/66 сообщением «Москва – Кишинев».

Если посмотреть на спрос со стороны сотрудников российских компаний, которые бронируют железнодорожные билеты в командировочных целях, то здесь снижение достигает 49%, приводит данные генеральный директор агентства делового туризма «Аэроклуб» Денис Матюхин.

Что касается авиасообщения, то здесь аналогичная ситуация. Согласно данным международного туристического поисковика momondo, спрос на перелеты в Киев снизился на 15,3% по сравнению с прошлым годом.

Такая картина связана в первую очередь с напряженной политической обстановкой, а также частыми сообщениями о том, что россиян не пропускают на границе, рассказывает говорит Ирина Рябовол , представитель momondo в России.

Ирина Тюрина. Прямое авиасообщение между странами прекращено уже в октябре 2015 года, сейчас перелеты осуществляются в основном через Минск и Ригу. Организованные туристы из России Украину не посещают. Причина понятна – туроператоры не продают путевки по этому направлению, говорит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии

«Что касается тех, кто все-таки покупает билеты в Киев, то чаще всего это люди, которые едут в гости к родственникам или по работе. Туристический поток по направлению Москва-Киев минимальный»,

- говорит Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоиска momondo в России.

По ее словам, средний чек на перелеты в Киев упал на 34% по сравнению с первой половиной 2016 года. Стоимость ж/д билетов также снизилась на 18%.

Одной из причин, почему люди перестают интересоваться поездками в Киев, эксперты называют сложное прохождение таможенного контроля, с чем, в частности, соглашаются и сами путешественники.

С 1 марта 2015 года россиянам для въезда нужен загранпаспорт. Также необходимо финансовое обеспечение и лучше, на всякий случай, иметь приглашение, подтверждение брони отеля и обратный билет.

Российские туристы рассказывают истории, когда проводники украинских поездов за деньги перевозят приглашения из Украины российским гражданам. Особенно в них нуждаются мужчины в возрасте от 25 до 40 лет. Цены на такие «услуги» могут достигать от 100 до 1000 рублей. А вот женщины с детьми в таких бумагах не нуждаются, поскольку у таможенников почти не возникает к ним претензий.

Таможенники и пограничники с российской стороны также не отличаются лояльностью, и придирчиво проверяют багаж.

«Больше всего времени проводят на российской таможне – проверяют сумки, некоторых спрашивают о целях поездки, но все вежливо. На украинской таможне сильно не мучают – пограничники собирает паспорта, ставят печати и потом раздают обратно. Часто предупреждают, что нельзя вывозить сало и другие не сырые продукты из Украины, но мы провезли 5 кг сала, и ничего.

Но поговаривают, что кто-то выбрасывает это сало на таможне. Кому как повезет», - делится впечатлениями самостоятельный путешественник Кристина Резникова.

Руководитель Московской школы политического консалтинга Дмитрий Перлин полагает, что нагрузка на железнодорожный транспорт между Россией и Украиной будет снижаться. «Я думаю, что украинские власти даже готовы на то, чтобы отрезать железнодорожное сообщение вообще», - говорит он.

В июне шли разговоры и о запрете пассажирских перевозок по железной дороге между Россией и Украиной. Предполагалось ввести эти ограничения с 1 июля, но позднее информация не подтвердилась.

Еще одним шагом, который подорвет пассажиропоток станет введение визового режима. Украина говорит об этом постоянно. Эту идею активно лоббирует глава украинского Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов

Но въезд для россиян, скорее всего, будет постоянно усложняться, даже если не будет введен визовый режим.

Директор политического департамента украинского МИДа Алексей Макеев в конце июня говорил, ведомство изучает возможность введения въезда/выезда на территорию государства граждан России по биометрическим паспортам.

Между тем, согласно опросу проведенному фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центром имени Разумкова, только 33% граждан Украины поддерживает введение виз, а против 51%. Впрочем, для украинских властей это вряд ли станет препятствием для принятия политических решений.