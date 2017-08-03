Ядерная война станет на шаг ближе

Пока Пентагон продолжает модернизацию стратегических ядерных сил стоимостью в сотни миллиардов долларов, конгресс США готовит законопроекты, которые выведут Вашингтон из Договора о ракетах средней и малой дальности 1987 года. К чему приведет отказ Белого дома от РСМД — в материале «Газеты.Ru»

Конгресс США планирует принять законопроекты, ведущие к выходу из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), который был подписан Рональдом Рейганом Михаилом Горбачевым в 1987 году.​ Об этом пишет газета Politico. Участники договора обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

Ракеты для быстрого глобального удара

В последнее время американская сторона на разных уровнях заявляет, что Россия уже развернула крылатые ракеты наземного базирования большой дальности, которые нарушают Договор о РСМД. По их данным, два ракетных дивизиона (по четыре боевых машины каждый) ракетного комплекса оперативно-тактического назначения «Искандер» уже получили КР этого типа.

Среди экспертного сообщества высказывается мнение, что ракетный комплекс с изделиями подобного типа является модификацией РК «Искандер-М» и обладает резко расширенными боевыми возможностями. Речь может идти о ракете 9М729, которая является наземным вариантом крылатой ракеты воздушного базирования Х-101 с дальностью полета до 5500 км с обычной или ядерной боеголовкой. По другой версии, это сухопутный вариант ракеты 3М-14 ракетного комплекса морского базирования «Калибр-НК». Создание и испытания подобной ракеты в наземном варианте также признаются западными наблюдателями нарушением Договора о сокращении РСМД.

В палате представителей США намерены требовать от военных и военно-промышленного комплекса США начать разработку ракет средней дальности, что сейчас запрещено Договором 1987 года.

В сенате будет обсуждаться аналогичное предложение с предписанием Пентагону организовать серийный выпуск ранее не производившихся ракет средней дальности. В палате представителей, по данным Politico, отдельно упоминают, что имеют в виду разработку обычных ракет, не имеющих ядерных боеголовок, но договор о РСМД 1987 года запрещает их разработку вне зависимости от их поражающих возможностей.

Вполне возможно, что речь пойдет о возобновлении серийного производства ракет средней дальности типа MGM-31C «Першинг-2» в модернизированном варианте. «Першинг-2» в свое время представлял собой твердотопливную двухступенчатую баллистическую ракету средней дальности мобильного базирования. Он обладал дальностью стрельбы 1770 км и возможным отклонением от цели всего в 30 метров. Мощность боевой части достигала 80 килотонн. Подлетное время «Першинг-2» до объектов, размещенных в центре Европейской части СССР, составляло всего 8-10 минут, что делало их очень опасным оружием первого удара.

В свое время на вооружении армии США состояли также крылатые ракеты наземного базирования BGM-109G «Томагавк», развернутые на европейском континенте в количестве более 500 единиц.

При этом если раньше пусковые установки РСМД дислоцировались на территории Западной Германии, то сейчас подразделения и части КРНБ и РСД могут быть развернуты на восточных границах прибалтийских стран и даже Украины. В этом случае практически до нуля сократится подлетное время ракет средней и малой дальности до важнейших административно-политических центров и военных объектов Российской Федерации, лишая военно-политическое руководство страны необходимого времени на принятие решений по нанесению ответного удара.

Система предупреждения о ракетном нападении в России в этом случае становится просто бесполезной,

поскольку она ориентирована на межконтинентальные баллистические ракеты, стартующие с континентальной части США, и баллистические ракеты подводных лодок, осуществляющие запуск из районов несения боевой службы в акваториях Атлантического и Тихого океанов.

Размещение ракет средней и малой дальности в непосредственной близости от западных границ России соответствует развитию стратегии «быстрого глобального удара» – инициативы Пентагона по разработке систем, позволяющих нанести массированный разоружающий удар обычным (неядерным) вооружением по любой стране в течение одного часа, по аналогии с ядерным ударом при помощи МБР.

Такой сокрушительный удар по пусковым установкам баллистических ракет, штабам, узлам связи и управления, базам материального снабжения и прочим оборонным объектам, не давая возможность привести в действие средства ответно-встречного и ответного удара. Смысл БГУ — превентивное обезоруживание России.

Административно-бюджетное управление Белого дома, по данным Politico, раскритиковало инициативу палаты представителей, заявив, что она «бесполезно связывает администрацию с конкретной ракетной системой, что снизит возможные варианты ответов» в военной сфере.

Президентская администрация сейчас работает над «стратегией, которая включает дипломатические, военные и экономические меры, что позволит увеличить давление на Россию», напоминает Politico.

Испытания «Ополченца»

Между тем, в ВВС США продолжается программа модернизации стратегических ядерных сил. 3 августа американцы провели четвертый учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Носитель, который станет основой модернизированных стратегических ядерных сил США, успешно доставил учебную боеголовку в цель на расстояние 6760 км.

ВВС США провели пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевого заряда. Ракету запустили в 02:10 по местному времени (12:10 мск) с военно-воздушной базы Ванденберг, штат Калифорния, сообщила пресс-служба ВВС США.

«Испытания не являются ответом на недавние действия Северной Кореи. Этот тест демонстрируют, что ядерные силы Соединенных Штатов являются безопасными, надежными, эффективными и способными выявить, предотвратить и защитить от атак Соединенные Штаты и их союзников», — говорится в ВВС.

Minuteman III пролетела над Тихим океаном 6760 км и поразила цель вблизи атолла Кваджалейн.

В этом году США уже провели три испытания МБР Minuteman III — в феврале, апреле и мае. Два последних запуска были проведены на протяжении одной недели — 26 апреля и 3 мая. Ракеты успешно поразили учебные цели, размещенные на испытательном комплексе противоракетной обороны сухопутных войск им. Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах в Тихом океане. Дальность полетов составила 6,8 тыс. и 6,4 тыс. км соответственно.

Американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства Minuteman стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР наземного базирования на оснащении стратегических ядерных сил США. Разработка Minuteman (по названию ополчения североамериканских колонистов от minute, «минута», + men, «люди»). Началась в середине 1960-х годов, серийное производство – в 1968 году, а первые эскадрильи ВВС США, оснащенные LGM-30G заступили на боевое дежурство к 1970 году. Серийное производство и развертывание третьего варианта МБР Minuteman завершилось в 1978 году.

Стартовая масса ракеты составляет 35 тонн, забрасываемый вес — 1150 килограммов. Вначале МБР этого типа оснащались тремя боевыми блоками, однако сейчас, вследствие ограничений, введенных договорами о сокращении стратегических наступательных вооружений, они несут по одному боевому блоку мощностью 300 килотонн.

450 таких МБР развернуты в составе трех ракетных крыльев: 341-го — на базе ВВС США Мальмстром, 90-го — на базе Уоррен и 91-го — на базе Майнот в штатах Вайоминг, Северная Дакота и Монтана. Последние модернизации МБР этого типа заключались в обновлении систем управления и наведения, что позволило заметно продлить сроки эксплуатации ракет.

По словам заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко , американцы давно говорят о необходимости модернизации своего ядерного потенциала.

Еще в декабре 2016 года избранный президент Дональд Трамп привлек всеобщее внимание к ядерному оружию, написав в своем твиттере, что США «должны значительно усилить стратегические ядерные силы». Это заявление шло вразрез с предыдущими усилиями США ограничить распространение ядерного оружия еще со времен «холодной войны». Более того, на следующий день Дональд Трамп пообещал «гонку вооружений» и заявил, что США «превзойдут противников по каждому показателю и переживут их всех».

В течение ближайших 15 лет Пентагон готовится потратить миллиарды долларов на разработку стратегического бомбардировщика B-21, нового флота атомных подводных лодок с баллистическими ракетами и межконтинентальных баллистических ракет следующего поколения. В частности, только в 2017 году планируется выделить 113,9 млн. долл. на продолжение создания системы стратегического сдерживания наземного базирования, призванной прийти на смену межконтинентальным баллистическим ракетам Minuteman III.

Наконец, в Вашингтоне хотят получить новую крылатую ракету, а также модернизировать систему управления стратегическими ядерными силами.

«Американцы и без громких заявлений политиков каждый год непрерывно выделяют средства в размере от трех до пяти млрд долларов на каждый компонент СЯС (стратегические ядерные силы — «Газета.Ru»), в том числе и на ядерные боевые части — для их модернизации», — напоминает Константин Макиенко.

США предполагают развернуть на континентальной части страны не менее 400 перспективных межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования. Стоимость программы разработки и производства новых МБР составит, по оценкам американских военных, более 62 млрд. долл., из которых около 14 млрд. в Пентагоне планируют потратить на модернизацию системы управления стратегическими ядерными силами, а 48,5 млрд. – на закупку МБР. За этот контракт на сумму более 48,5 млрд. долл. уже конкурируют Boeing , Lockheed и Northrop. Каждая перспективная межконтинентальная баллистическая ракета обойдется американским налогоплательщикам в сумму больше 100 млн. долл.

Среди возможных позиционных районов развертывания перспективных МБР рассматриваются базы Майнот в Северной Дакоте, Шайенн в Вайоминге и Грейт-Фоллс в Монтане. Предполагается, что новые МБР ВВС США будут находиться на боевом дежурстве вплоть до 2075 года.

Перспективное американское оружие, по замыслу военных, должно быть спроектировано с учетом самых передовых технологий в сфере создания двигательных установок и систем управления, а также рассчитано на долгий жизненный цикл, удобство ремонта, обслуживания и модернизации. Испытание последней версии МБР Minuteman, по мнению Макиенко, находится в строгом соответствии с этими планами.

Ранее опрошенные «Газетой,Ru» эксперты высказывали мнение, что если раньше возникшие противоречия и озабоченности между Россией и США в области РСМД могли бы легко и быстро сняты в ходе работы согласительных комиссий двух стран, то теперь резко обострившиеся взаимоотношения между Москвой и Вашингтоном практически исключают такую возможность.