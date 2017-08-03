Почему российский газ пошёл в обход Украины



«Газпром» увеличил на четверть прокачку топлива по газопроводу OPAL — одному из продолжений «Северного потока» — и в то же время снизил транзит газа через Украину. При этом Москва предложила сохранить поставки топлива через украинские ГТС. Для этого Киев должен предоставить конкурентоспособные тарифы на транзит, а также отменить «абсурдные иски в отношении «Газпрома». Однако «Нафтогаз» не намерен пересматривать свои претензии к российскому концерну и рассчитывает отсудить у России миллиарды долларов. RT выяснял, каковы перспективы газовой тяжбы между соседями и останется ли Украина транзитёром российского газа.



Руководство «Нафтогаза Украины» не намерено отзывать иск к «Газпрому», об этом заявил коммерческий директор украинской энергетической компании Юрий Витренко

«Никто снимать претензии и отменять абсолютно обоснованные иски в отношении «Газпрома» не будет», — написал представитель «Нафтогаза» на своей странице в Facebook.



Это заявление было сделано в ответ на предложение Москвы сохранить поставки топлива через украинские ГТС при условии, что Киев предоставит конкурентоспособные тарифы на транзит, а также нивелирует риски, включая «снятие всех претензий и отмену абсурдных исков в отношении «Газпрома».





Изначально, концепция строительства «Северного потока – 2» не подразумевает прекращения транзита российского газа по действующим маршрутам, отметили в МИД РФ

Однако Киев на уступки идти не намерен, в «Нафтогазе» «рассчитывают на победу» в суде против «Газпрома». Украинская сторона считает, что Москва в любом случае не выполнит своё обещание, а возведение второй нитки «Северного потока» приведёт к сокращению украинского транзита.



Опережая события



Судебная тяжба между «Газпромом» и «Нафтогазом» началась в 2014 году, компании подали встречные иски в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж). Предметом разбирательства стали контракты на поставку российского газа Украине, а также на транзит топлива через украинскую газотранспортную систему европейским потребителям.



«Газпром» выдвинул иск на сумму свыше $37 млрд. Речь идёт о задолженности украинской стороны за газовые поставки в 2014 году, а также невыплатах по контрактам за 2012—2016 годы, включая штрафы. По условиям договора, Киев должен был выбирать и оплачивать определённый сторонами объем газа, на выплаты поставщику в этом случае не влияют случаи недобора законтрактованных объемов сырья украинской стороной — по принципу «бери или плати». Киев со своей стороны настраивает на отмене этого положения, а также исключения из контрактов с «Газпромом» положения о запрете реэкспорта топлива.



В мае 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес промежуточное решение по иску «Газпрома» к «Нафтогазу», расцененное украинской стороной как победа — суд приостановил действие правила «бери или плати». Однако окончательный вердикт будет вынесен лишь осенью 2017 года, представители «Газпрома» заявили о готовности продолжить борьбу в суде.





«Украинская сторона опережала события, заявляя о своей победе. На самом деле оказалось, что всё не так — никаких сценариев прописано судом не было, — отметил в интервью RT руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник . — Учитывая глобальность рисков, перекрывающих капитализацию «Нафтогаза», арбитраж, скорее всего, придёт к каким-то взаимным списаниям и обнулениям. Вряд ли стоит вообще прогнозировать чью-то победу по этому делу — скорее, будет попытка найти компромиссное решение. В целом процесс может затянуться на долгие годы».



Со своей стороны «Нафтогаз» отстаивает повышение тарифов на прокачку российского газа в Европу за счёт приведения контакта в соответствие с нормами «Третьего энергопакета» ЕС , а также украинским законодательством. Если иск Киева будет удовлетворён, транзитные расценки могут возрасти примерно на 40%. Кроме того, претензии к «Газпрому» предъявил Антимонопольный комитет Украины — ведомство обвиняет Москву в злоупотреблении положением естественной монополии. Киев наложил на российскую компанию штрафные санкции в размере $6,6 млрд, власти Украины инициировали принудительное исполнение этого решения.

Энергетическое напряжение





Американские санкции призваны заблокировать строительство второй ветки газопровода — Вашингтон настаивает на том, что эта мера, якобы, поспособствует энергетической безопасности Евросоюза. Однако европейцы видят в этом лишь попытки США монополизировать европейский газовый рынок.

2 августа президент США подписал «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций», согласно которому против российских энергетических проектов вводятся дополнительные ограничения. Особое внимание уделено проекту «Северный поток—2». Напомним, вторая нитка российского газопровода должна пройти по дну Балтийского моря и дополнить «Северный поток—1». Проектируемая пропускная способность магистрали соответствует показателям первого «Потока».



Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил ранее в интервью изданию Rheinische Post о готовности Евросоюза защищаться от действий Вашингтона. В Берлине считают, что под видом санкций США проводят политику «Америка превыше всего». Точно такой же точки зрения придерживаются и австрийские власти — в министерство по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии отметили, что Вена будет отстаивать свои национальные интересы ввиду новых американских санкций.



«Мы должны защищать свои интересы перед лицом Соединенных Штатов, и мы будем делать это», — заявил Юнкер.

2 августа глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что хотя американская сторона учла позицию Европейского союза, но лишь отчасти. Поэтому, Брюссель сохраняет за собой право принять ответные действия против американских санкций, если последние нарушат интересы ЕС.

По словам Пасечника, раньше ЕС и США придерживались единой точки зрения, но последние действия американской стороны неприемлемы для европейцев.



«Поэтому работа по строительству «Северного потока—2» продолжится, на это уже выделено финансирование. Отмечу, что введённые ранее санкции были не слишком категоричны и допускали ряд исключений. Новый «санкцонный» закон сейчас изучают европейские юристы», — отметил эксперт.



Дополнительные мощности



28 июля по решению Высшего земельного суда Дюссельдорфа были отменены обеспечительные меры по иску польской энергетической компании PGNiG, согласно которым доступ «Газпрома» к пропускным мощностям европейского газопровода OPAL был ограничен. Напомним, OPAL является европейским продолжением магистрали «Северный поток-1».



Осенью 2016 года Еврокомиссия допустила «Газпром» до аукционов на заполнение 40% OPAL, а также подтвердила исключительное право российской компании на 50% мощностей магистрали. Это решение возмутило Варшаву и Киев, польское правительство и компания PGNiG обратились в Европейский суд и суд в Дюссельдорфе с требованием отменить решение ЕК — якобы, оно противоречило принципу диверсификации поставок.





Уже 2 августа загрузка OPAL возросла с 50% до 75% — об этом свидетельствуют данные оператора OPAL.

23 июля жалобу PGNiG сначала отклонил Европейский суд, а 28 июля аналогичное решение принял Высший земельный суда Дюссельдорфа.

Несмотря на краткосрочные колебания, в целом объем транзита через Украину пока сохраняется на прежнем уровне.



На задворках транзита





Киев всерьёз опасается, что вскоре российская сторона всё же пойдёт на сокращение газового транзита на украинском направлении. В частности, такой прогноз содержится в обновлённом проекте Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года. В министерстве энергетики и угольной промышленности страны понимают, что возведение газовых магистралей в обход Украины («Северный поток—2» и «Турецкий поток») может отразиться на газотранспортном рынке Незалежной.



«Транзит топлива через Украину сопряжён с колоссальными рисками, — считает эксперт. — Во-первых, газотранспортная система Украины предельно изношена, и это может привести к техногенным авариям, простоям и срыву поставок. В эту инфраструктуру, несмотря на то, что она, вроде бы, нужна европейцам, никто не вкладывает необходимых инвестиций, включая Евросоюз — это невыгодно».

По мнению экспертов, это неизбежно — расширение поставок по «Северному потоку—1» является прологом к будущему сокращению украинского транзита. По мнению Пасечника, дело не столько в политических противоречиях, сколько в техническом состоянии украинских трубопроводов.

«Турецкий поток» и «Северный поток—2» позволят практически полностью отказаться от транзита через Украину, и Киеву придётся пересмотреть свою безапелляционную позицию.



«Возможно, что транзит через Украину в будущем сохранится на уровне 15—20 млрд. кубометров в год, в логистическом смысле это удобно для ряда стран Восточной Европы. Сейчас через Украину идёт около 70—80 млрд. кубометров газа. Но для этого Киев должен вкладываться в обновление ГТС, а также предложить адекватный тариф, не говоря о снижении политических рисков», — подчеркнул Пасечник.