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Газета.Ru

Душили и стреляли: как пытались сбежать члены "банды ГТА"

Душили и стреляли: как пытались сбежать члены «банды ГТА»
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Сценой, достойной добротной криминальной кинокартины закончилось очередное слушание по уголовному делу так называемой «банды ГТА» в Московском областном суде. Напомним, что уцелевших после преследований девятерых уроженцев Средне Азии обвиняют в 17 убийствах: их жертвами преимущественно были водители, проезжавшие по трассе «Дон». Члены группировки держали в напряжении жителей Подмосковья в период с 2012 по 2014 годы. Деятельностью банды руководил уничтоженный Ибайдулло Субханов. Приближенными Субханова были его брат, Холик Субханов, и Вазлеттдин Хасанов. До суда из «верхушки» банды дожил только Холик Субханов.
Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Мособлсуда, судебное заседание, на котором велся допрос свидетелей, прошло по плану 1-го августа. На заседании присутствовали все девять обвиняемых: Зафарджон Гулямов (27 лет), Хазратхон Додохонов (34 года), Шерджон Кодиров (31 год), Абдумуким Мамадчонов (36 лет), Мирзомавлон Мирзошарипов (35 лет), Холик Субханов (43 года), Анвар Улугмурадов (40 лет), Умар Хасанов и Фазлитдин Хасанов (по 31 году).
Около 13 часов судебное заседание, которое как обычно проходило на четвертом этаже Мособлсуда, закончилось. Пятерых подсудимых поместили в лифт для сопровождения в конвойное помещение, расположенное в подвале здания. Первыми поехали брат погибшего главаря банды Холик Субханов, а также Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Зафарджон Гулямов и Умар Хасанов.
Их сопровождали двое сотрудников полиции, из которых была одна женщина.
В момент движения лифта на третьем этаже подсудимые напали на конвой, завладели их табельным оружием взяли в заложники и вывели в один из залов суда, расположенных на третьем этаже.
Однако там, как рассказали в Мособлсуде, находились служащие Росгвардии и полиции – преступники открыли по ним стрельбу на поражение.
Полицейские дали отпор. В ходе перестрелки оказались уничтожены Холик Субханов, Абдумуким Мамадчонов и Мирзомавлон Мирзошарипов, двое других нападавших получили тяжелый огнестрельные ранения. Остальные четверо членов банды не принимали участия в нападении, поскольку по-прежнему находились в зале суда на четвертом этаже.
При этом версия Следственного комитета отличается от той, что назвали в пресс-службе Мособлсуда. Так в ведомстве рассказали, что началось нападение с того, что один из подсудимых набросился на конвойного (как уточняют СМИ, женщину) и начал душить.
В результате подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров. Однако за это время второй конвоир успел вызвать подкрепление – сотрудников Росгвардии. В итоге, когда беглецы оказались на третьем этаже, где их уже ждали сотрудники Росгвардии. Завязалась перестрелка, в ходе которой один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо. Женщина-конвоир получила травмы, но в состоянии показания. После стрельбы все здание Мособлсуда эвакуировали.
По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел: по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), п. «б» ч. 4 ст. 226 УК (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 313 УК (покушение на побег из-под ареста или из-под стражи).
При этом обвиняемым членам банды и без того грозит пожизненное заключение – по всей видимости они решили, что терять им нечего и спланировали побег под руководством нового лидера.
Члены банды обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 222 УК России (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов организованной группой); ч. 2 ст. 209 УК России (бандитизм); п. а, в ч. 4 ст. 162 УК России (разбой); ч. 2 ст. 325 УК России (похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа). Самое серьезное обвинение предъявлено по п. а, ж, з ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом).
После стрельбы в здании Мособлсуда проводится проверка, которая должна показать, были ли соблюдены все требования при конвоировании опасных подозреваемых.
История так называемой «банды ГТА» началась не позднее чем 7 марта 2012 года. По данным следствия, уроженец Киргизии Ибайдулло Субханов (преступник имел фальшивый паспорт на имя Рустама Усманова) и Тахрир Баир Гуломов создали на территории Московской области устойчивую вооруженную банду с целью нападения на граждан. Субханов привлек в банду своего брата Холика Субханова, а впоследствии и других лиц.
Это были уроженцы республик Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан. Их деятельность была тщательно спланирована и основана на безусловном подчинении старшим и соблюдении иерархии.
Сценарий преступлений группировки был всегда одинаковым: на дорогу подкладывались шипы, а когда автомобиль с проколотыми колесами останавливался на обочине, из укрытия появлялись преступники и расстреливали людей в автомобиле.
При этом в свободное от преступлений время члены банды вели довольно порядочный образ жизни: они работали строителями, помощниками по хозяйству, водителями, а жили у своих работодателей в их домах в Подмосковье. Пользуясь доверяем местных жителей, некоторые члены группировки постепенно перевозили к себе членов своих семей. Так, с 2011 по 2014 год пенсионер Борис Завьялов предоставлял жилье на участке в деревне Раменского района Подмосковья двум членам группировки и их родственникам.
В итоге после таких жильцов следователи обнаружили два трупа в отхожей яме и обломок пистолета. В похожей с Завьяловым ситуации из-за банды оказался начальник управления делами Генеральной прокуратуры России Алексей Староверов.
Оказалось, что в его частном доме в поселке Удельная Раменского района Подмосковья также проживали члены банды под видом простых рабочих. В ходе спецоперации правоохранительных органов там ликвидировали одного из главарей преступной группы Рустама Усманова.
Полностью накрыть банду правоохранителям удалось только в ноябре 2014 года в доме в подмосковном поселке Удельная. Там погиб и погиб главарь банды Ибайдулло Субханов, который оказал яростное сопротивление. Он бросил в полицейских гранату, но погиб под огнем спецназа. После этого в доме начался пожар, а при обыске пепелища утром нашли около 60 единиц оружия. Кроме того, оружие было найдено и по другим адресам, в частности в одной из квартир на Дмитровском шоссе.
Слухи о различных мотивах, по которым совершались убийства автомобилистов на трассе «Дон», появились почти сразу, как стало известно о том, что преступления носят серийный характер. Изначально преступников называли маньяками или серийными убийцами, поскольку они якобы никогда не забирали ценные вещи. Впрочем, поначалу и сами правоохранители отмечали, что личные вещи убитых не похищались.
Позже, когда члены банды были задержаны, а ее лидера застрелили в ходе операции по задержанию, СМИ сообщали, что члены преступной группировки называли себя «джамаатом» и могли расстреливать автомобилистов из религиозных убеждений, как неверных.
Существовала и версия, по которой «банда ГТА» вела экстремистскую деятельность и убивала, чтобы посеять панику среди населения. Не исключалась также и их связь с запрещенной в России организацией ИГИЛ.
Однако сразу после поимки большинства членов группировки правоохранители категорично заявили, что истинной и единственной целью убийц была лишь нажива. Так, экс-представитель СК РФ Владимир Маркин несколько раз выступал с похожими заявлениями, отмечая, что преступники всякий раз основательно грабили жертв, вплоть до предметов одежды.
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