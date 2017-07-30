Украина присвоила Айвазовского

Президент Украины Петр Порошенко назвал Ивана Айвазовского частью украинского культурного наследия. Об этом украинский лидер написал в своем фейсбуке, добавив хештег #GloryToUkraine («Слава Украине»). Великий русский маринист родился в Феодосии в Крыму, однако, как отмечают культурологи и искусствоведы, 200 лет назад эти территории входили в состав Российской империи.

Президент Украины Петр Порошенко в честь 200-летия со дня рождения великого русского художника-мариниста Ивана Айвазовского призвал почтить наследие Украины. Об этом Порошенко написал на своей страничке в Facebook.



«В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник — Иван Айвазовский. Почтим наше наследие», — написал Порошенко. Публикацию он сопроводил хэштегом #GloryToUkraine («Слава Украине»).





Высказывание Порошенко было встречено в России с непониманием. «Трудно Порошенко — не хватает ему истории. Вот и Айвазовского в наследие Украины записал. Но Феодосия, где он родился, совсем в другом краю», — прокомментировал заявление украинского президента председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем твиттере.

Старший научный сотрудник Феодосийской картинной галереи имени Айвазовского Ольга Гутман также прокомментировала твит Порошенко, подчеркнув, что живописец родился и жил в Феодосии в то время, когда этот город входил в состав Российской империи.



«Некоторое время тому назад, когда вышел новый учебник истории искусств Украины, то там и (Владимир — ред.) Боровиковский значился украинским художником, (Василий — ред.) Тропинин и так далее. В момент, когда Крым принадлежал Украине, Айвазовский тоже стал украинским художником», — цитирует слова Гутман RT.



Представитель галереи отметила, что Айвазовский получил образование в Петербургской академии художеств, воспитываясь в традициях русской школы живописи. «Считаю абсолютно правильным называть его русским художником», — добавила Гутман.



Великий маринист армянского происхождения родился в Феодосии, в Крыму, который был 200 лет назад частью Российской империи. На протяжении жизни Айвазовский работал попеременно в своем родном городе и в Санкт-Петербурге.



Настоящее имя Ивана Айвазовского — Ованнес Айвазян. Предки художника еще до его рождения переселились из Армении в Русское воеводство — Галицию, входившую в состав Малой Польши. Фамилию стали писать на польский манер «Гайвазовские». В середине XIX века Иван и его брат Габриэл решили отбросить букву «г», в русском языке отяжелявшую их звучную фамилию. Так родилось имя, которое пережило уже два столетия.



День двухсотлетней годовщины со дня рождения Айвазовского весьма скуп на события как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Московская Третьяковская галерея, где в постоянной экспозиции находится несколько картин художника, отметила день его рождения заранее — ровно год назад, зато с большим размахом.



Выставка из 120 наиболее известных полотен Айвазовского, собранных со всей России, вошла в десятку самых посещаемых в мире в 2016 году. Выставка проходила 101 день и побила рекорд выставки Серова: в очередь за билетами на великого мариниста выстроились почти 600 тысяч человек. При этом желающих посмотреть на «Девочку с персиками» Серова оказалось только 486 тысяч.



Русский музей в Санкт-Петербурге, в собрании которого находится 54 картины Айвазовского, также отметил его юбилей заранее: выставка к 200-летию художника заработала в начале этого года и закрылась к концу марта. Полотна Айвазовского хранятся также в Петергофе, музее Царского села, Центральном военно-морском музее, Морском кадетском корпусе и различных музеях Крыма, где художник родился и провел последние годы жизни.





Иван Айвазовский оказался одним из самых известных жителям РФ русских художников. Согласно результатам опроса ВЦИОМ , Айвазовский занял третье место в рейтинге — 24% россиян при ответе на вопрос без подсказок назвали фамилию именно этого художника. При этом возглавил рейтинг самых известных отечественных живописцев Иван Шишкин — его вспомнили 32% опрошенных россиян. Второе место занял Илья Репин (29%).

Картины Айвазовского импонируют респондентам больше, чем полотна остальных авторов (их назвали 27% опрошенных, давших содержательный ответ на первый вопрос). В первую тройку также вошли Шишкин (26%) и Репин (16%).