Байкеры разобрались с убийцей друга

Разыскать предполагаемого виновника смертельного ДТП, в котором погиб член одного из московских мотосообществ, просят у ГИБДД его сотоварищи. После столкновения с байкером водитель черной Lada Priora бросил автомобиль и скрылся до приезда полиции. Уголовное дело возбудили только на пятый день, к тому времени байкеры сами вышли на возможного подозреваемого.

Скорейшего расследования резонансного среди байкерского сообщества в Москве ДТП с погибшим мотоциклистом требуют от правоохранительных органов его сотоварищи. Авария произошла 21 июля, однако уголовное дело по факту ДТП, как выяснила «Газета.Ru» , было возбуждено только сейчас.

Как рассказали «Газете.Ru» близкие друзья погибшего, авария произошла примерно в 22.30 в районе Коломенского проезда. 46-летний мотоциклист Максим Потапов на Honda следовал по направлению от проспекта Андропова в сторону Варшавского шоссе. Примерно в 100 м от места ДТП мотоциклист остановился на красный сигнал светофора, а когда загорелся «зеленый» продолжил движение.

Как утверждают очевидцы, мотоциклист следовал со скоростью около 60–70 км/ч — разогнаться быстрее он просто не мог, так как только что стартовал со светофора.

В районе дома 17 на Коломенском проезде автомобилист, находящийся в припаркованном автомобиле Lada Priora черного цвета, решил развернулся из крайней правой полосы — ехавшего по дороге мотоциклиста он просто не заметил. Потапов попытался экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось. Удар был такой силы, что у легковушки оказался серьезно поврежден моторный отсек, а также передняя часть кузова. Мотоциклист пролетел несколько метром и оказался на разделяющем полосы газоне.

Оказавшиеся рядом очевидцы попытались помочь мужчине, который после аварии был еще жив, — с него сняли защитный комбинезон и шлем, который оказался заметно поврежден.

«На теле Максима на первый взгляд не было никаких серьезных повреждений, — рассказали друзья Потапова. — Но вот защитный щиток был сильно исцарапан. Видимо, основной удар пришелся именно в голову».

Что касается водителя Lada Priora с госномером Х684РН777, то первое время он находился в шоковом состоянии и не выходил из машины. После чего все-таки вышел на улицу, посмотрел, что произошло и, как говорят очевидцы, попытался незаметно сбежать до приезда ГИБДД. Однако находившиеся рядом с пострадавшим не дали этого сделать и усадили водителя обратно в автомобиль. Спустя некоторое время мужчина сказал, что ему нужно выставить знак аварийной остановки, чтобы не нарушать ПДД. Он снова вышел из автомобиля, открыл багажник и пошел по дороге с этим знаком. В этот момент все очевидцы отвлеклись на то, что происходит с Потаповым.

Воспользовавшись этим, предполагаемый виновник ДТП скрылся в близлежащем парке.

В итоге байкера доставили в больницу, но спасти его не удалось – он скончался на следующий день. У Потапова осталась жена и дочь. В свои 46 лет он также успел стать дедушкой.

Как уверяют байкеры, поиски скрывшегося молодого человека с самого начала им пришлось взять на себя. Следователи связались с семьей погибшего только сейчас, уголовное дело по ч.3 ст 264 УК России возбудили 27 июля. Согласно постановлению (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»), именно сбежавший водитель предварительно считается виновником ДТП, поскольку при выполнении маневра нарушил ПДД. По этой статье виновнику грозит до трех лет лишения свободы. При этом следователи пока не объявляют водителя в розыск, поскольку «не имеют для этого необходимых документов».

Однако члены байкерского сообщества за несколько дней смогли самостоятельно отыскать предполагаемого виновника ДТП, используя информацию, полученную от предыдущего владельца автомобиля, данные о котором находились в открытом доступе.

У экс-владельца автомобиля по случайности остались копии всех документов человека, который договаривался о покупке по доверенности.

Им оказался некий Тимур Исаев , уроженец Санкт-Петербурга, который в 2011 году сменил имя — ранее его звали Арсен Абдулгалимов. Выяснилось, что этот молодой человек часто терял паспорта, и имя поменял как раз в ходе одной из замен документа. Пока утверждать с полной уверенностью о том, что именно он был за рулем автомобиля, нельзя. Ситуация осложняется тем, что непосредственным владельцем машины может быть дальний пожилой родственник молодого человека. Но информация возможных пользователях этого автомобиля, безусловно, была бы полезна, считают мотоциклисты. .

Чтобы привлечь внимание к трагедии, байкеры уже провели акцию в поддержку своего друга на месте ДТП в день его похорон. И, как утверждают мотоциклисты, готовы повторять их снова, пока виновник ДТП не будет найден.

«Газета.Ru» направила запрос о деталях ДТП и розыске пропавшего водителя в МВД России по Москве, но ответа пока не получила.

Отметим, что члены байкерского сообщества отличаются тем, что активно откликаются на ДТП с их сотоварищами.

Так, они смогли привлечь внимание к резонансному ДТП, в котором погиб руководитель мотодвижения MADI moto Аркадий Дымов

Оно произошло в текущем году около 1.00 в понедельник, 26 июня, на Кутузовском проспекте. Байкер на своем мотоцикле Yamaha R1 следовал в направлении центра. Навстречу ему ехал белый Mercedes-Benz ML, в котором находился 20-летний студент МГИМО Аркадий Смелов со своей подругой Юлией Дубовцевой. По сообщениям очевидцев, за рулем находилась именно девушка.

«Mercedes на большой скорости срезал мотоцикл и отправил его в свободный полет по проезжей части, — рассказывал после ДТП «Газете.Ru» член сообщества «МотоМосква» Дмитрий Беляев . — Они остановились, парень пересел за руль Mercedes и дал по газам. Далеко он не уехал, сотрудники полиции нашли его снесшим остановку и ушедшим в лесополосу примерно в двух километрах от места ДТП».

По словам байкеров, Смелов находился в неадекватном состоянии. Он вышел из автомобиля без верхней одежды и кричал, что ему холодно. Сотрудники ГИБДД несколько раз попросили его подуть в прибор для проведения медосвидетельствования, однако водитель постоянно дул мимо, вдыхал воздух в себя или плевался. В итоге, однако, прибор все-таки смог установить, что в выдыхаемом воздухе содержались 0,39 промилле алкоголя. Мотоциклист Дымов после ДТП был доставлен в больницу, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб сердца, легкого, разрыв селезенки, печени, закрытый перелом правой кисти, ушибы правой коленки, бедра. Спасти его не удалось.

Друзья Дымова на следующий день собрались у стен МГИМО с требованием провести объективное расследование инцидента и наказать виновных.