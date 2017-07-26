Татарские гаишники отстрелялись от сельчан



Массовой дракой и применением табельного оружия закончилось для сотрудников ГИБДД патрулирование дорог в селе Шемордан Сабинского района Татарстана. Как рассказали «Газете.Ru» в региональной Госавтоинспекции, вечером 24 июля полицейские заметили автомобиль Lada Kalina, водитель которого, как им показалось, вел себя подозрительно. «Полицейские решили его проверить и поехали к нему. Дорогу служебной машине преградили трое мужчин, находившихся в нетрезвом состоянии. Инспектор ДПС при помощи сигнальной громкоговорящей установки потребовал освободить проезжую часть. После этого они отошли в сторону», – рассказали в ведомстве.

Однако хулиганы так просто не отступили — когда полицейские подъехали к заинтересовавшему их автомобилю и стали общаться с водителем, шатающаяся компания вновь догнала гаишников и стала их оскорблять. В агрессивной форме местные жители стали требовать, чтобы правоохранители покинули село.



Затем один из мужчин оттолкнул полицейского и набросился на него с кулаками. Его товарищи в этот момент стали избивать второго инспектора.



На видеозаписи с регистратора из патрульной машины видно, как хулиганы пытаются бить правоохранителя руками и ногами и отгоняют его от автомобиля. В какой-то момент инспектор достает пистолет и делает предупредительный выстрел в воздух, однако на нападавших это не оказывает никакого влияния — кажется, они с еще большим упорством начинают избивать хранителя правопорядка. Находившийся в машине водитель в конфликт предпочел не вмешиваться.



«Мужчины пытались завладеть табельным оружием. Учитывая, что указанные лица создавали угрозу жизни и здоровью, инспектор ДПС применил табельное оружие и ранил в ногу одного из нападавших», – сказал представитель ГИБДД.



После того как одному из хулиганов прострелили ногу, буйная компания немного угомонилась. Раненому мужчине на месте оказали первую помощь, а затем отправили в Сабинскую районную больницу. Сейчас он находится под административным надзором. Двоих его товарищей задержали и отправили в местный отдел полиции. Что касается водителя отечественной легковушки, то полицейские в итоге смогли его проверить и отпустили.





Как впоследствии выяснили сотрудники правоохранительных органов , раненый в ходе потасовки мужчина ранее был судим за убийство, а один из его соратников семь раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи.

По факту произошедшего в республиканском управлении МВД возбудили дело по ч. 2 ст. 318 УК России (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти), наказание по которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.



Напомним, что другой скандальный инцидент с участием пьяного водителя произошел в Татарстане в конце прошлого года. Полицейские попытались остановить для проверки автомобиль ВАЗ-2115, однако водитель требованию инспекторов не подчинился и попытался скрыться. Правоохранители устроили погоню — сначала нарушителя преследовали на улицах Казани, а затем его удалось оттеснить к казанскому аэропорту.



Загнанный в «угол» автомобилист, однако, не спешил сдаваться в руки полиции — несколько раз он протаранил дверь аэровокзала, в конце концов разбил ее и въехал прямо внутрь здания международного терминала.



Полицейские заезжать на патрульных машинах в строение не решились и продолжили погоню пешком. Однако попытки буквально голыми руками остановить автомобиль не увенчались успехом — мужчина проехал терминал насквозь, снова пробил стекло и выехал на улицу, однако уже через сто метров влетел в столб и после этого не смог продолжить бегство. В этот момент водителя и задержали полицейские.





Оказалось, что за рулем автомобиля находился бывший следователь Боровецкого отдела УВД Набережных Челнов Руслан Нуртдинов , уволившийся из правоохранительных органов в 2000 году после пяти лет службы, а затем занявшийся охранным бизнесом. В салоне его легковушки полицейские обнаружили пакет с марихуаной, сам водитель от медицинского освидетельствования после инцидента категорически отказался — в региональной транспортной прокуратуре отмечали, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

В итоге водителю, нанесшему многомиллионный ущерб зданию аэропорта и чуть не сбившему полицейских, выписали около 20 административных штрафов, а также предъявили обвинение по двум уголовным статьям: 318-ой (применение насилия в отношении представителя власти) и 167-ой (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). В общей сложности Нуртдинову грозило до семи лет тюрьмы. Однако мужчина наказания избежал: психиатры признали его невменяемым. Врачи установили, что мужчина разъезжал по зданию аэропорта, не отдавая себе отчет в том, что происходит. Суд направил мужчину на принудительное лечение в психиатрическую клинику.