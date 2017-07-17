Кубанская свадьба доплясала до Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле наблюдают за новостями о свадьбе дочери судьи на Кубани. Однако он отметил, что «реагировать на подобные проявления» — не прерогатива Кремля. Рассматривать сообщения о чрезмерных тратах отказался и совет судей Краснодарского края. Однако Общероссийский народный фронт заявил, что повод для проверки есть, даже если упомянутая в СМИ сумма была значительно завышена.

В Кремле прокомментировали новость о роскошной свадьбе дочери судьи в Краснодарском крае Елены Хахалевой , передает корреспондент «Газеты.Ru» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Однако он заявил, что реагировать на подобные заявления — прерогатива не Кремля, а других ведомств, которые, «собственно, могут гораздо более пристально наблюдать за этими проявлениями».

«Безусловно, мы, как и все, по сообщениям СМИ, по обсуждениям в интернете и т.д., мы, конечно, следим за разными новостями, в том числе, и обратили внимание на эти новости», — сообщил пресс-секретарь журналистам в понедельник, 17 июля.

Сообщение о свадьбе дочери судьи Елены Хахалевой вызвало резонанс в СМИ. Как заявлял адвокат Сергей Жорин , она обошлась в $2 млн.

«Эта свадьба за $2 млн потрясла Краснодарский край. Это не просто пир во время чумы. Это плевок Вам в лицо! Нет. Всем нам!», — пояснил он.

«Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто судья, а член президиума Краснодарского краевого суда и заместитель председателя! Утритесь все, кто трудится за 20 тыс. рублей в месяц, по 8 часов каждый день. Утритесь коллеги, которые, ссылаясь на действующее законодательство, пытаются отстоять правду в Краснодарском краевом суде», — написал адвокат в своем инстаграме.

Именно он и выложил фотографии с мероприятия с социальные сети. Само торжество провели еще в начале июня.

За проверку информации о чрезмерных тратах пообещали взяться представители Краснодарского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), о чем в понедельник сообщил их сопредседатель Даниэль Башмаков. «Мы эту ситуацию обязательно будем рассматривать. Сначала должны правоохранительные органы , наверное, разобраться, чтобы были какие-то факты», — передает его слова сайт НТВ.Ru.

Башмаков отметил, что повод для тщательного изучения ситуации имеется, даже если сумма была завышена на 50 или 80%.

Однако он добавил, что на данный момент заявлений по поводу произошедшего в региональное отделение ОНФ пока что не поступало.

Не получали обращений по данному вопросу и в Краснодарском краевом суде. Совет судей не нашел оснований для проверки данных сообщений. Более того, газета администрации Краснодарского края «Кубанские новости» удалила со своего сайта новость о свадьбе дочери председателя административной коллегии. Копию заметки под заголовком «Судья из Краснодара потратила на свадьбу дочери $2 млн» все еще можно найти в кэше Google

Сама Хахалева пояснила, что все расходы на организацию свадьбы взял на себя ее бывший муж, который является «крупным предпринимателем». Вместе с тем она называет упомянутую сумму значительно завышенной, а весь скандал со свадьбой — «неприкрытым давлением на суд».

«Это была не моя свадьба, а свадьба дочери, которую оплатил ее отец. У него есть доходы, все они легальные, с них платятся налоги.

А устроенную вакханалию я расцениваю как неприкрытое давление на судью. Это месть за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение.

Мне прекрасно известно, кто заказчик скандала. Ведь в свое время эти люди приходили ко мне, пытались договориться, когда это не удалось, начали запугивать. Вот в этом, считаю, разобраться действительно стоит», — передает ее слова « Российская газета ».

Вера Брежнева и Иосиф Кобзон. Официальных данных о стоимости свадьбы дочери судьи Хахалевой или об источниках ее финансирования нет. Для праздника был арендован самый престижный в Краснодаре зал Galich Hall, а свой первый танец молодожены исполняли под живой вокал Валерия Меладзе . Также на свадьбе выступали такие артисты, как Николай Басков

Как объяснила Елена Хахалева, ее бывший супруг по национальности грузин, а приглашенные на свадьбу звезды эстрады — его друзья. «Меладзе, как и Сосо Павлиашвили , как известно, тоже грузины, а Вера Брежнева замужем за грузином, — подчеркнула судья. — С Иосифом Кобзоном бывший супруг в приятельских отношениях уже много лет. Он сегодня звонил, возмущался по поводу интереса журналистов, говорил, что это наглое вмешательство в частную жизнь. Лично я тоже так считаю».

«Неужели отец не может устроить достойную свадьбу своей дочери? Что касается вопросов ко мне, я считаю их неуместными. И какую проверку, спрашивается, надо проводить в отношении меня? Это была не моя свадьба, а свадьба дочери, которую оплатил ее отец. У него есть доходы, все они легальные, с них платятся налоги», — отметила Хахалева.