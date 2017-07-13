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По секрету: «Это авария, мы облучены»
Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:
«Это авария, мы облучены»
Утром здесь нешумно, все говорят по делу. В обед появляются чиновники из окрестных ведомств: администрации президента, Минтранса, Минтруда, ФСБ и других. Вечером здесь больше выпивших и разговоры откровеннее.
Как Сергей Лазарев делает бизнес на десертах для собак
«Я в этой собаке просто души не чаю! Люблю её! Обожаю! На всё готов ради неё», — восторгается певец Сергей Лазарев, когда речь заходит о его чёрно-белой дворняге Дейзи.
Остро о 90-х
В начале 1990-х у каждого советского человека появился шанс стремительно обогатиться. Успех определяли всего два фактора
Россия уходит в подполье
Огромный гараж в безымянном квартале Тольятти. Рядом Волга, автозавод и несколько километров кирпичных пятиэтажек с заколоченными окнами. Ночь. Мы с Ваней-рихтовщиком пьём чёрный чай, крепостью похожий на чифирь
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