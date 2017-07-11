Куда валить: составлен рейтинг лучших стран

Эмиграция остается одним из самых острых вопросов современности - и не только в России. Чтобы тем, кто думает о переезде, было легче понять, куда валить, в США определили лучшую страну для мигрантов. «Газета.Ru» - о том, какое государство в Америке считают лучшим для переезда.

В США составили рейтинг стран, предлагающих лучшие условия для иммигрантов. Список составил новостной журнал U.S. News and World Report – он оценил экономическую стабильность, равномерность в распределении доходов и состояние рынка труда стран, принимающих мигрантов. Помимо этого, был проведен опрос среди 21000 бизнесменов и представителей различных элит и людей, формирующих общественное мнение. Вдобавок составители рейтинга использовали показатели из баз данных Всемирного банка ООН – последняя касается числа мигрантов, которых принимают разные страны и которых высылают обратно на родину. Для журнала это оказалось продолжением проекта, начатого в прошлом году, – если раньше он составлял списки лучших университетов, больниц и машин, то теперь принялся за целые страны. Оценить их перспективы для мигрантов оказалось вполне своевременной идеей: проблема перемещения жителей из беднейших или охваченных конфликтами стран сегодня – одна из самых острых.

Исследование отвечает на животрепещущий вопрос: «Куда валить?».

«Валить» составители рейтинга предлагают, прежде всего, в Швецию – она заняла верхнюю строчку актуального хит-парада. За скандинавской страной следуют Канада, Швейцария, Австралия, Германия и Норвегия. Сюрпризом для специалистов журнала оказалось то, что США, этот мировой плавильный котел, очутились на седьмой строчке рейтинга, а закрывают десятку Нидерланды, Финляндия и Дания. Нас же должно удивить, что Россия в нем оказалась на 24 строчке.

Швеция не в первый раз оказывается в центре внимания американцев в связи с вопросом миграции: в феврале 2017 года именно к примеру этой страны обратился Дональд Трамп , когда в антиимиграционном запале предложил жителям США посмотреть на Швецию с ее миграционной политикой, ужаснуться и понять, что так жить нельзя: «Они приняли огромное количество и теперь у них такие проблемы, о которых они даже и не думали», - заявил тогда Трамп, возмутив этим высказыванием самих шведов.

Президент США намекал на террористический акт, якобы случившийся в Швеции накануне – стоит ли напоминать, что ничего подобного в феврале на родине Карлсона и Пеппи Длинныйчулок не происходило. В твиттере был запущен флешмоб #LastNightInSweden – шведы публиковали фото северных оленей, якобы штурмующих границу страны, молодых людей, отчаявшихся собрать шкаф IKEA , сообщения о том, что накануне вечером некто заказал бургер и два кебаба и не забрал их.

В последние годы Швеция действительно стала одним из самых популярных направлений для беженцев из Африки и Ближнего Востока, однако составители рейтинга миграционную политику стран как раз не оценивали – им было важнее проанализировать уровень комфорта, который они могут предоставить приезжим, так что во главу угла было решено поставить экономические показатели.

Кроме того, им было важно понять, как в связи с притоком мигрантов страна будет восприниматься жителями других государств.

Северные соседи Швеции – Норвегия, Финляндия и Дания – оказались в первой десятке, прежде всего, благодаря стабильной экономике и небольшому разрыву между богатыми и бедными. А вот США, по словам составителей рейтинга, оказались на обидном для них седьмом месте именно потому, что в последние годы этот разрыв становится все более существенным. Великобританию они отправили и вовсе на 17 место, потому что, по их мнению, преимущества, которые дает для жизни сильная британская экономика, получают, прежде всего, местные жители – так же, как, например, в Саудовской Аравии и Мьянме.

Это не первый рейтинг, в котором U.S. News and World Report пытаются определить «лучшие» и «худшие» страны. В марте 2017-го они опубликовали рейтинг, который так и назвали – «Лучшие страны». По итогам опроса, проведенного среди 21000 жителей 36 стран, они выяснили, что привлекательнее всего выглядит в их глазах Швейцария, предоставляющая благоприятные условия для развития бизнеса, оказывающая серьезное культурное влияние и создающая отличные условия для жизни своих граждан. На втором месте списка оказалась Канада, на третьем – Великобритания, далее поместились Германия, Япония, Швеция и США (снова на седьмом месте). По мнению составителей рейтинга, имидж США серьезно пострадал из-за победы Дональда Трампа. А вот Россия оказалась среди лучших стран на 27 месте.