Шок-инфляция: такого Банк России не ожидал



Росстат опубликовал оценку индекса потребительских цен в июне 2017 года. Инфляция за месяц составила 0,6%, с начала года – 2,3%, к июню 2016 года цены выросли на 4,4%.

В июне ускоренными темпами росли цены на плодоовощную продукцию, сообщает Росстат. Так, капуста белокочанная стала дороже в 1,5 раза, яблоки, апельсины, свёкла, картофель и морковь – на 15,9-22,4%.





Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев заявил в четверг, что июньская инфляция стала негативным сюрпризом, шоком.

«В июле не факт, что будет ускорение инфляции. Как раз вот уже и по картофелю пошел урожай. Один из таких основных драйверов. Можем удержаться там же, а то и десятую отыграть до 4,3%. Я за июль пока не уверен.





Но шок в июне большой - это негативный сюрприз - 4,4%», - приводит его слова ТАСС

По мнению Дмитриева, в скачке цен виновата плодоовощная продукция, которая в июне дорожала быстрее ожиданий.



«Мы ожидали роста инфляции в годовом выражении за счет плодоовощей. Он просто произошел сейчас чуть быстрее, чем мы ожидали. Поэтому сейчас мы всю траекторию пересмотрим, прогноз посчитаем», - сказал он.



«Действительно, последние недели не очень оптимистичны с точки зрения инфляционной динамики, сильно выросли цены на овощи в российской экономике, но это во многом связано с холодной весной, холодным летом, теми климатическими факторами, которые оказали здесь влияние. Мы ожидаем, что уже в июле-августе цены на овощную продукцию уйдут вниз вслед за приходом нового урожая на рынок», — сказал Орешкин.



Будет ли Минэкономразвития пересматривать прогноз, пока неизвестно. В ведомстве «Газете.Ru» сообщили, что официальная оценка Минэкономразвития по году будет в составе материалов прогноза социально-экономического развития России. Проект прогноза должен быть готов в августе 2017 года.





С учетом текущей ситуации, а также ослаблением рубля, добиться такого показателя будет проблематично, считают эксперты.





Главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров называет амбициозным заявленный Минэкономразвития ориентир в 3,8%, а более реалистичной считает цифру в 5%.

«Показатель 4,4% в июне для меня тоже стал шоком, хотя рост инфляции во втором квартале был ожидаемым, но мы его прогнозировали на уровне 4,2-4,3%. Причина понятна: в конце марта-апреле рубль перестал укрепляться, а в мае начал ослабевать, при этом доля импорта в поставках продуктов питания росла. Второй квартал – это обычно период, когда инфляция растет из-за сезонного повышения спроса на импортные продукты. Если при этом рубль ослабевает, мы получаем двойной эффект», - отмечает он.



Дальнейший рост инфляции будет зависеть от урожая и курса рубля, резюмирует Тихомиров.



По его мнению, поскольку из-за холодной погоды высокого урожая ждать не стоит, то и серьезной продуктовой дефляции в августе-сентябре не будет, значит, инфляция сохранится высокая. Если к тому же снизятся цены на нефть, то упадет рубль, и это может еще больше разогнать инфляцию.





Евгений Надоршин , главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал», соглашается, что рост инфляции в июне стал сюрпризом. Эксперт считает рост инфляции, связанный с плохой погодой, низким урожаем и ростом импорта, временным явлением. ЦБ на него не стоит реагировать при формировании своей политики по снижению процентной ставки. Он ожидает инфляцию по итогам года 4,5%.

Если цены продолжат расти июньскими темпами в ближайшие три недели (что весьма вероятно, поскольку с 1 июля в среднем на 4% повышены тарифы на услуги ЖКХ), то это может привести к тому, что регулятор не станет снижать далее ключевую ставку. Ближайшее заседание совета директоров регулятора состоится 28 июля.



С начала этого года ЦБ снижал ключевую ставку три раза (в том числе на последнем заседании 16 июня), опустив ее в целом с 10% до 9% годовых.



«В условиях такого нарастания инфляционного давления было бы странно, если бы ЦБ стал смягчать свою политику. Скорее всего, в июле на очередном заседании будет сделана пауза.



Позже, возможно, небольшое снижение поэтапно все же будет. На конец года я ожидаю снижения до 8,5%», - говорит Владимир Тихомиров.



Евгений Надоршин считает, что ЦБ возьмет паузу месяца на четыре, и не будет менять ставку. Но не из-за сезонных и временных факторов, а потому что поторопился и в предыдущий период, заявив при этом, что прогноз по размеру ставки к концу года не меняет.



«Я считаю, что он сделал это для борьбы с притоком спекулятивного иностранного капитала, но теперь будет вынужден сдерживать дальнейшее снижение. При этом такие действия ЦБ могут воспринять неправильно – как реакцию на сезонный всплеск инфляции, что в свою очередь, может сформировать неправильные сигналы. Отсюда у людей могут сформироваться завышенные инфляционные ожидания. Поэтому многое будет зависеть от аккуратности действий ЦБ и прозрачности его политики», - отмечает Надоршин.



Если Банк России возьмет паузу и не станет снижать ключевую ставку, то это негативно отразится на экономике. Кредиты перестанут дешеветь, соответственно, замедлится восстановление инвестиций и потребительского спроса.



Это также будет фактором, который не позволит реализоваться ожиданиям Минэкономразвития роста экономики на 2% в этом году.