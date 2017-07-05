В деле «пьяного мальчика» вскрыты нарушения

Первая судмедэкспертиза, проведенная после ДТП в Подмосковье, в котором погиб шестилетний мальчик, могла быть проведена с многочисленными нарушениями. Об этом «Газете.Ru» рассказали несколько источников. Это означает, что результаты экспертизы не могут считаться окончательно достоверными, а причастным к ней лицам придется отвечать за ошибки.

Причиной шокирующего результата медэкспертизы, которая показала сильнейшее опьянение погибшего в ДТП в Подмосковье шестилетнего мальчика Алеши Шимко, могло стать грубое нарушение регламента проведения всей процедуры. Об этом «Газете.Ru» рассказали в коллегии адвокатов Павла Астахова , сотрудники которой занимаются защитой интересов отца мальчика, офицера Росгвардии Романа Шимко.

«Можно отталкиваться от чисто процессуальных моментов, — рассказали «Газете.Ru» в коллегии адвокатов Павла Астахова.

— Была нарушена процедура при изъятии образцов крови. Существуют требования законодательства в области медицины при проведении подобных процедур, и во всем этом процессе самой первой экспертизы были зафиксированы многочисленные нарушения, которые просто налицо.

В связи с этим мы будем настаивать на том, чтобы результаты экспертизы были признаны недействительными. У любой манипуляции, связанной с правоохранительной деятельностью, есть инструкции. И отклонения были от этой инструкции, и не одно, что может поставить все результаты экспертизы».

Как пояснили в коллегии, поскольку дело о халатности было возбуждено СК именно по факту результатов экспертизы, а не в отношении конкретных лиц, обвиняемых по этому делу нет. По этой причине не было предъявлено никаких обвинений ни причастному к результатам анализов судмедэксперту Михаилу Клейменову , который уехал отдыхать, ни полицейским, которые сначала должны были заниматься расследованием ДТП.

«Дело о халатности возбуждено просто по факту того, что происходящее противоречит здравому смыслу, — рассказали в коллегии адвокатов. — Но все должно происходить в рамках законодательства.

Даже эксгумация должны быть инициирована следствием. Нельзя просто взять и сделать это по просьбе отца, и никакие эксперты и гости ток-шоу не смогут провести ее по собственному желанию».

Кроме того, мы должны конкретно знать, что там искать — следы алкоголя или следы какого-то дополнительного вмешательства. К примеру, проводится эксгумация, и эксперты нам скажут: надо точно искать наличие этилового спирта в костном мозгу, определенную дозировку, и наличие или отсутствие этих показателей позволит нам сделать конкретные выводы».

По словам представителей коллегии, пока ни один из авторитетных экспертов не смог сказать, какой именно параметр нужно изучить, поэтому эксгумацию проводить не имеет смысла. В настоящее время у адвокатов Шимко первая цель — добиться признания его потерпевшим по делу о халатности. Без этого ни он, ни его адвокаты не могут знакомиться с ходом расследования и общаться со следователем.

Близкий к ходу расследования источник «Газеты.Ru» также подтвердил, что при проведении первоначальной экспертизы были допущены грубейшие ошибки.

«Поскольку у нас никто не разбирается в медтерминах, эксперт Михаил Клейменов пытался сыпать умными словами, объясняя свои действия, — сказал источник. — Но так он всего лишь пытался прикрыть свое незнание приказа Минздравсоцразвития 346н от 12.05.2010 о порядке организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях. А также незнание методических указаний, которые описаны в этом приказе, которые регламентируют проведение экспертизы для взрослых и детей.

Он твердил, что все исполнял правильно, но, если ознакомиться с законодательством, львиную долю нормативов он просто не исполнил».

Как уверен один из представителей Романа Шимко, эксперт Клейменов совершил должностной подлог.

«Это мнение, версия, которая пока не подтверждена и не опровергнута, — сказал адвокат. — Его самое первое экспертное заключение поступило в специальный следственный отдел, и на его основе была сделала вторая экспертиза. В итоге 11 врачей подтвердили идентичность крови, но не подтвердили наличие алкоголя, поскольку им такую задачу не ставили, ведь этот вопрос не играет роли при подобном ДТП. Но теперь заключение эксперта войдет в материалы дела, поскольку не оспорено».

Как подтвердил источник «Газеты.Ru», перед экспертами СК стояла лишь задача убедиться, что анализируемая кровь действительно принадлежала Алексею Шимко , а не была, к примеру, заменена на другой образец.

«Я читал ту экспертизу, и позже об этом правильно написали СМИ — экспертиза на 100% подтвердила только то, что кровь с анализируемых тампонов действительно принадлежала Алексею Шимко. Кровь была на тампонах, а также получена при смыве с сидений и с кузова».

Далее там черным по белому было написано, что определить наличие этилового спирта или ацетальдегида в крови не представляется возможным в силу их летучести. Все. Всего было две экспертизы. Первая, которую делал Михаил Клейменов, и вторая, комплексная, которая была проведена с участием экспертов из ГБУЗ «Бюро СМЭ» Московской области и ЭКЦ ГУ МВД по Московской области», — сказал собеседник.

В настоящее время стороны знакомятся с материалами дела по ДТП, по которому Роман Шимко проходит как потерпевший. Как сообщил «Газете.Ru» источник, ведущий дело следователь полностью согласился с результатами общей автотехнической экспертизы, согласно которой у женщины-водителя, 31-летней Ольги Алисовой была возможность избежать наезда на ребенка путем применения экстренного торможения, но женщина этого не сделала.

Также следователь пришел к выводу, что именно наезд на шестилетнего Алексея Шимко автомобиля Hyundai Solaris привел к гибели ребенка, а не некие неназванные травмы, которые мальчик, как утверждала защита Алисовой, получил до или уже после наезда.

В случае, если Алисова будет признана виновной в ДТП, то, согласно ч.3 ст. 264 УК России, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее отец мальчика Роман Шимко в интервью «Газете.Ru» выражал уверенность, что алкоголь не мог попасть в организм его сына при жизни — весь день до инцидента мальчик провел дома под присмотром взрослых. По мнению отца, спирт намеренно вкололи в печень его ребенка с помощью шприца для того, чтобы впоследствии представить аварию как несчастный случай, который произошел по вине самого ребенка или его родителей, которые якобы не уследили за ним.