Болгария не отпускает россиян

Четвертый день подряд туристы из России и Болгарии с большими задержками вылетают домой.

В понедельник 3 июля вылета из Бургаса в Россию ожидали около 200 человек.

Вылет оного из рейсов с российскими детьми задерживается почти на 19 часов, рассказали «Газете.Ru» их родственники в Москве.

Рейс авиакомпании Bulgaria Air должен был вылететь из Бургаса в 5.50 (время совпадает с московским) 3 июля. Позже он был перенесен на 17:20. Днем, уже после приезда детей в аэропорт, выяснилось, что рейс отложили до 0.30 (при этом, по данным онлайн-табло Бургаса, он перенесен на 10:00).

В Болгарию дети прилетели для занятий в спортивном лагере. В одной из групп было десять детей и руководитель. Дети, участвовавшие в сборах, по словам одного из родителей, «заняли почти весь самолет».

На сайте аэропорта Бургаса бегущей строкой идет оповещение о значительной задержке рейсов в Москву и Санкт-Петербург с просьбой уточнять актуальную информацию в местном офисе авиакомпании Bulgaria Air.

В настоящее время, по данным онлайн-табло аэропорта Бургаса, вылета ожидают рейс Bulgaria Air FB689 в Шереметьево , который должен был вылететь в 5:40 по местному времени и был перенесен на 21:00, рейс FB653A — с 12:30 перенесен на 22:00, FB663 — перенесен с 19:30 на 23:50. Нет данных о рейсе FB689A, намеченном на 22:20.

При этом чартеры других авиакомпаний вылетали в Россию из Болгарии наполовину пустыми, но отказывались брать на борт посторонних туристов, ссылаясь на ведомственные инструкции, сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Варне Сергей Лукьянчук . «В подобной кризисной ситуации это решение неправильно, тем более что болгарский авиаперевозчик гарантировал оплату билетов в том случае, если туристы решат воспользоваться услугами другой авиакомпании», — сказал он.

В то же время в московском Шереметьево своих рейсов в Болгарию ждут российские туристы, которые купили путевки на отдых, и туристы из Болгарии, которые не могут вовремя вернуться на родину, рассказал «Газете.Ru» гендиректор турфирмы Solvex Димитр Цонев.

Авиакомпания Bulgaria Air обещает нормализовать отправку рейсов только к вечеру 4 июля.

К проблеме подключились власти Болгарии, включая вице-премьера Валери Симеонова и мэра Бургаса Димитра Николова. В свою очередь Bulgaria Air заявила о намерении арендовать дополнительные самолеты, чтобы ускорить доставку россиян на родину.

По словам вице-консула России в Варне Александра Дергачева, с 24 июня болгарская авиакомпания практически постоянно нарушает график авиаперевозок.

Ситуация обострилась в конце прошлой недели — из-за шквалистого ветра и ливней в Москве аэропорт Шереметьево принимал самолеты с большими задержками. Положение болгарского перевозчика усугубилось из-за неисправности одного из самолетов.

В конце июня Росавиация выдала авиакомпании Bulgaria Air постоянный допуск на вылеты из Москвы в Бургас вместо чартерных рейсов 9149/9150 «ВИМ-Авиа», которая аннулировала их еще в конце мая. До 12 сентября Bulgaria Air взяла на себя обязательства дважды в неделю выполнять рейсы на Airbus 380.

Таким образом, рейсы Bulgaria Air полностью заместят отмененную полетную программу в Бургас «ВИМ-Авиа» и, по оценке Solvex, перевезут за это время не менее 4 тыс. пассажиров.

Задержки, подобные нынешней, очень рискованны, отмечает официальный представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина . Чтобы Росавиация не отозвала свое решение, Bulgaria Air должна приложить все усилия, чтобы как можно скорее разрешить сложившуюся ситуацию.

У российских авиационных властей нет рычагов воздействия, отказать в выполнении полетов в Россию перевозчику нельзя — нет оснований, возражает исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев

Туроператор может предъявить претензии к авиакомпании, в том числе и потребовать денежного возмещения, если пассажиры предъявят претензии к туроператору, продолжает эксперт.

Однако, по словам Цонева, никто из клиентов Solvex от туров пока не отказывался.

«В целом ситуация достаточно нетривиальная, так как такая схема, когда иностранцы (в данном случае, Bulgaria Air) «спасают» наших пассажиров, является уникальной для нашего рынка», — отмечает Пантелеев.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа», которая набрала большой объем чартерных перевозок, в конце мая начала сокращать и массово задерживать такие рейсы по целому ряду направлений, в том числе в Турцию, Болгария, Грецию и на Кипр. В самой компании веерное нарушение графика полетов объясняли небывало высоким приростом пассажиропотока и задержками в прохождении техобслуживания самолетов.

После ряда совещаний с туроператорами и профильными ведомствами «ВИМ-Авиа» заявила о сокращении своей чартерной программы, а по некоторым направлением ее полностью свернула, например, по Болгарии.

Минтранс призвал российские авиакомпании взять на себя обязательства по чартерам «ВИМ-Авиа», однако в разгар сезона свободных самолетов у них не нашлось, поэтому ведомство приняло решение дать допуск иностранным перевозчикам. Первоначально планировалось, что допуски зарубежные авиакомпании будут получать отдельно на каждый рейс. Bulgaria Air 27 июня получила первый разовый допуск на рейс Москва — Бургас.

Но уже 30 июня было объявлено, что болгарская авиакомпания получила допуски на всю чартерную программу до конца сезона 12 сентября. Рейсы Bulgaria Air консолидировал туропратор Solvex.

Допуск на дополнительные рейсы для перевозки пассажиров отмененных рейсов «ВИМ-Авиа» также получила турецкая Onur Air.