«Петя» рушит Украину

«Башнефть». Россия и Украина подверглись новой масштабной хакерской атаке вирусом, похожим на WannaCry — он блокирует компьютеры и требует выкуп в биткоинах за дешифровку файлов. В общем сложности пострадало более 80 компаний в обеих странах, включая российские «Роснефть»

Компания «Роснефть» подверглась мощной хакерской атаке, о чем сообщила в своем твиттере.



«На серверы компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами», — говорится в сообщении. Сайт «Роснефти» на момент публикации заметки был недоступен.



На серверы Компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами.— ПАО «НК «Роснефть» (@RosneftRu) 27 июня 2017 г.





Нефтяная компания сообщила, что обратилась в правоохранительные органы в связи с инцидентом. Из-за оперативных действий службы безопасности работа «Роснефти» не нарушилась и продолжается в штатном режиме.



«Хакерская атака могла привести к серьезным последствиям, однако благодаря тому, что компания перешла на резервную систему управления производственными процессами, ни добыча, ни подготовка нефти не остановлены», — сообщили представители компании корреспонденту «Газеты.Ru»

Они предупредили, что все, кто будут распространять недостоверные данные, «будут рассматриваться как сообщники организаторов атаки и вместе с ними нести ответственность.»





Кроме того, были заражены компьютеры компании «Башнефть», сообщили «Ведомости» . Вирус-шифровальщик, как и печально известный WannaCry, заблокировал все данные компьютера и требует перевести преступникам выкуп в биткоинах, эквивалентный $300.

К сожалению, это не единственные пострадавшие от масштабной хакерской атаки — Telegram-канал «Сайберсекьюрити и Ко.» сообщает о кибервзломе Mondelēz International (бренды Alpen Gold и Milka), Ощадбанка, Mars, Новой Почты, Nivea, TESA и других компаний.



Автор канала Александр Литреев заявил, что вирус носит название Petya.A и что он действительно похож на WannaCry, поразивший более 300 тыс. компьютеров по всему миру в мае этого года. Petya.A поражает жесткий диск и шифрует главную таблицу файлов (MFT). По данным Литреева, вирус распространялся в фишинговых письмах с зараженными вложениями.





В блоге «Лаборатории Касперского» появилась публикация с информацией о том, как происходит заражение. По словам автора, вирус распространяется в основном через HR-менеджеров, так как письма маскируются под сообщение от кандидата на ту или иную должность.

«HR-специалист получает фальшивое письмо со ссылкой на Dropbox, по которой якобы можно перейти и скачать «резюме». Вот только файл по ссылке является не безобидным текстовым документом, а самораспаковывающимся архивом с расширением .EXE», — рассказывает эксперт.



После открытия файла пользователь видит «синий экран смерти», после которого Petya.A блокирует систему.



Специалисты компании Group-IB рассказали «Газете.Ru», что недавно шифровальщик Petya использовала группа Cobalt для сокрытия следов целевой атаки на финансовые учреждения.



Снова русские хакеры

Наиболее сильно от вируса Petya.A пострадала Украина. Среди пострадавших Запорожьеоблэнерго, Днепроэнерго, Киевский метрополитен, украинские мобильные операторы Киевстар, LifeCell и УкрТелеКом, магазин «Ашан», ПриватБанк, аэропорт «Борисполь» и другие организации и структуры.



Всего в общей сложности были атакованы свыше 80 компаний в России и на Украине.



«По предварительной информации, это организованная система со стороны спецслужб РФ. Целью данной кибератаки являются банки, СМИ, «Укрзализниця», «Укртелеком». Вирус попадал на компьютеры несколько дней, даже недель в виде разного рода сообщений на почту, пользователи, которые открывали это сообщения – позволяли вирусу разойтись по всем компь.терам. Это еще один пример использования кибератак в гибридной войне против нашей страны», — сообщил Геращенко.



Атака вирусом-вымогателем WannaCry случилась в середине мая 2017 года и парализовала работу нескольких международных компаний по всему миру. Ущерб, нанесенный мировому сообществу масштабным вирусом WannaCry, оценили в $1 млрд.



Зловред использовал уязвимость в операционной системе Windows, блокировал компьютер и требовал выкуп. Распространение вируса было остановлено случайно одним британским программистом — он зарегистрировал доменное имя, к которому обращалась программа.



Несмотря на то что кибератака WannaCry имела планетарный масштаб, всего было зафиксировано только 302 случая уплаты выкупа, в результате чего хакеры смогли заработать $116 тыс.