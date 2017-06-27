Живот подвел Мару под суд

Скандальную столичную стритрейсершу Мару Багдасарян, которая ранее за неоплату многочисленных штрафов была приговорена почти к 600 часам обязательных работ, едва не угодила под арест за прогул.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве, в понедельник днем девушка была задержана за неоднократное нарушение трудовой дисциплины при отбывании исправительных работ. По словам представителя ведомства, Багдасарян 9 июня ушла с работы раньше положенного. При этом в ФССП уточнили, что Багдасарян уже не первый раз покидает ГБУ «Жилищник района Сокол» до окончания рабочего дня.

«Дело в том, что она систематически раньше уходит с работы, это не единичный случай», – пояснили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим на Багдасарян был составлен административный протокол по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонения от отбывания обязательных работ), санкция которой предусматривает штраф в размере от 150 до 300 тыс. руб. или же административный арест на срок до 15 суток.

Однако в итоге суд неожиданно вернул материалы административное дело обратно приставам. По словам представителя Савеловского райсуда Константина Тимошенко, материалы вернули в связи с неполнотой представленной информации.

В то же время адвокат девушки Давид Кемулария в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что Багдасарян прогуляла работу всего один раз.

«Ее задержали за то, что она в один из дней на один час меньше отработала. У Мары заболел живот, поэтому она поехала за лекарствами, а когда вернулась обратно, ГБУ уже было закрыто», – сказал он.

Напомним, что это не первое судебное разбирательство, связанное с прогулом Багдасарян общественных работ. Так, в начале марта мировой суд района Сокол признал стритрейсершу виновной по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо ложного документа) за предоставление поддельного больничного листа, которым она попыталась закрыть свое отсутствие на работе.

Из обвинения прокурора следовало, что 7 февраля Багдасарян неподалеку от станции метро «Парк Культуры» приобрела у неустановленного лица листок нетрудоспособности. Этот документ девушка предоставила в ГБУ «Жилищник» района Сокол, где она выполняла назначенные ей ранее судом обязательные работы, чтобы подтвердить, что она отсутствовала по состоянию здоровья.

Впоследствии выяснилось, что справка оказалась поддельной, в ходе экспертизы специалисты установили, что на документе имелись неоригинальные оттиски печати и штрих-коды, которые были изготовлены методом электрофотографии.

Адвокат Багдасарян в ходе судебного заседания пытался доказать, что его подзащитная просто не знала порядок получения справок о нетрудоспособности и купила поддельный документ не специально.

«Мара Эльмаровна никогда ранее не получала листок нетрудоспособности. Она не знала, что он получается только в медицинском учреждении по месту жительства», – говорил он на процессе.

Сама Багдасарян в своем последнем слове объяснила, что действительно не понимала, где и как получается больничный лист.

«Я серьезно просто плохо себя чувствовала. Мне сказали, что нужно врача вызвать на дом, чтобы справку получить.

Я поискала на сайте, оставила заявку, мне потом оттуда перезвонили, сказали, что симптомы ясны, справка будет готова. Ну я забрала ее, привезла в «Жилищник». Я не знала, что она поддельная, мне просто побыстрее нужно было прогул закрыть. Я хотела дома два дня отлежаться», — объясняла Багдасарян.

В итоге суд назначил стритрейсерше наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 15% заработка осужденной в доход государства.

Примечательно, что менее чем через две недели после этого процесса Багдасарян вновь оказалась в зале суда уже по другому делу. На этот раз Савеловский районный суд рассматривал вопрос о пожизненном лишении девушки водительского удостоверения.

Суть искового заявления, которое было подано в суд прокурором, сводилась к тому, что у Багдасарян имеются существенные проблемы со здоровьем, которые не позволяют ей садиться за руль.

Данные сведения содержались в медицинских документах, предоставленных ранее самой Багдасарян, чтобы смягчить свою участь при назначении вида тех самых обязательных работ в ГБУ «Жилищник» района Сокол.

На процессе сразу два представителя Багдасарян – отец Эльмар Багдасарян и адвокат Евгений Устин – неоднократно заявляли о приобщении к материалам дела медицинских документов, подтверждающих, что девушка абсолютно здорова и даже предлагали за свой счет провести повторную экспертизу. Однако судья отклонила эти ходатайства.

В итоге после долгого изучения документов и рассмотрения доводов обеих сторон суд вынес решение о лишении Багдасарян водительских прав и взыскании с нее пошлины в размере 300 руб. в пользу государства.