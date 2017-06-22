Керченский мост лег на бюджет Украины

Киев выразил недовольство строительством Россией моста через Керченский пролив, поскольку, по словам главы Министерства инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, это приведет к сокращению количества заходов судов в порты Мариуполя и Бердянска. Это обстоятельство, в свою очередь, повлечет снижение прибыли торговых операторов и администрации морских портов Украины.

«Дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению судозаходов в морские порты Мариуполь и Бердянск, снижению грузооборота этих портов, торможению их развития, снижению рентабельности металлургических предприятий региона, уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов Администрации морских портов Украины, что недопустимо», — заявил министр.

Он также выразил возмущение тем, что Россия не согласовала с украинскими властями строительство моста, который свяжет территорию республики Крым с Краснодарским краем, сообщает RT.

Накануне сообщалось, что Министерство финансов США расширило санкции против России, введенные из-за событий на Украине. Под ограничительные меры попала и Крымская первая страховая компания, являющаяся страховщиком строительства Крымского моста. После этого Министерство транспорта России официально заявило, что санкции никак не скажутся на дальнейшем возведении объекта.

Несколькими днями ранее сообщалось, что в Керченском проливе строители завершили монтаж железнодорожной арки Крымского моста.

«В железнодорожной арке — более 400 крупных элементов: блоки нижнего и верхнего пояса, арочные своды, раскосы, подвески и прочее. Мы собрали эту конструкцию менее чем за год. Общий вес арочного пролета сейчас превышает 5,8 тыс. тонн», — заявил начальник ФКУ «Упрдор «Тамань» Роман Новиков

По его словам, рабочим осталось завершить работы по обустройству арки элементами эксплуатации, покрыть металлоконструкции антикоррозийной краской и подготовить их к перевозке и монтажу на фарватерные опоры. Глава Минтранса России Максим Соколов , свою очередь, сообщал в середине мая, что установка арочных пролетов моста через Керченский пролив завершится до конца осени 2017 года, в результате чего берега Крыма и Кубани будут соединены.

«Уже осенью берега Керченского пролива наконец-то соединятся — на фарватере будут установлены арочные пролеты. Все работы не только по строительству самого Крымского моста, но и по формированию ближних и дальних подходов к нему полностью синхронизированы между собой», — указывал министр.

Глава ведомства также отмечал, что первые автомобили пойдут в Крым по мосту в конце 2018 года, а поезда — в 2019 году. По словам российских чиновников, уже сейчас становится понятно, что проект по созданию транспортной инфраструктуры в Крыму представляет интерес для крупных иностранных инвесторов.

Так, в конце мая 2017 года министр экономического развития республики Крым Андрей Мельников в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» заявил о том, что китайские инвесторы заинтересовались в проекте строительства тоннеля через Керченский пролив.

«Одно из рабочих предложений, которое звучало — был проявлен интерес к строительству тоннеля параллельно с мостом, будем обсуждать, так это или нет. Те технологии, которые могут китайские предприниматели предложить, они говорят, что могут это сделать с достаточно скромными затратами», — заявлял глава российского ведомства.

Также министр отметил, что китайские компании уже участвуют в строительстве нового международного аэропорта в Симферополе. «Китайских товарищей интересует инфраструктура, потому что это большие объемы потенциальных инвестиций», — резюмировал Мельников, комментируя интерес китайских бизнесменов и инвесторов к республике и их сотрудничество с руководством Крыма.

В 2016 году Евразийский деловой совет предложил за счет частных инвестиций построить одновременно с мостом через Керченский пролив тоннель, проезд по которому будет проводится на платной основе.