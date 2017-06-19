Миллионеры готовятся к апокалипсису

Объявленный президентом США Дональдом Трампом выход из Парижского соглашения по климату, направленного на защиту окружающей среды, привел к неожиданным последствиям. Опасаясь увеличения вероятности появления экстремальных погодных условий, все больше американских миллионеров интересуются специально построенными убежищами.

В последнее время все больше американских миллионеров начинают подготовку к разного рода катастрофам — от сдвига полюсов до ядерной войны. Одним из этапов такой подготовки становится скупка земель в наиболее безопасных, по мнению прогнозистов, местах планеты.

%Считается, что территория в центральной части США — в таких штатах как Колорадо, Монтана, Небраска, Нью-Мексико, Северная Дакота, Техас и Вайоминг — прекрасно подходит для выживания в суровых условиях постапокалипсиса, так как климат там мягкий и благоприятствует земледелию, а океаны (которые могут стать причиной масштабных наводнений в случае таяния полюсов) расположены достаточно далеко.

В этих штатах, по данным Forbes , уже существуют несколько укрепленных бомбоубежищ, построенных американскими богачами.

Рейд Хоффман, соучредитель LinkedIn и известный инвестор, в интервью The New Yorker в январе нынешнего года рассказал, что, по его оценкам, более 50% миллиардеров из Кремниевой долины приобрели своеобразную «страховку от апокалипсиса», например, подземный бункер.

По словам журналиста Forbes Джима Добсона, у многих миллиардеров есть частные самолеты, «готовые улететь в убежище в любую минуту», а в самих бункерах есть автомобили, мотоциклы, оружие и автономные генераторы электроэнергии.

Впрочем, пока ни один из миллиардеров, названных Forbes, публично не признался, что скупленные в центральных штатах обширные земли будут использованы для подготовки к апокалипсису.

Джон Мэлоун , который сделал свое состояние в области кабельных и коммуникационных технологий, является крупнейшим частным землевладельцем США. Принадлежащая ему в шести штатах территория превышает 2,2 млн акров (около 9 тыс. кв. км) — вдвое больше площади штата Делавэр или в 151 раз больше острова Манхэттен. В 2011 году Мэлоун рассказал Forbes, что покупка земли была обычной инвестицией. Он добавил, что в своих владениях любит ловить рыбу, а иногда и охотится на птиц.

Один из самых необычных владельцев больших территорий — Дэвид Холл , инженер-мормон, который скупает сельскохозяйственные угодья в Вермонте. Он хочет создать «устойчивые сообщества с высокой плотностью населения», которые будут жить в соответствии с писаниями религиозного деятеля Джозефа Смита, основателя движения мормонов.

Компании по продаже недвижимости не упускают момент и строят все больше подземных убежищ премиум-класса стоимостью от $3 млн.

Эти дома, часто построенные на бывших военных базах или в пусковых шахтах для ракет, снабжены специальными функциями безопасности, такими как двери, защищающие от ядерного взрыва, бронированные автомобили и склады продуктов питания и воды.

Неподалеку от Далласа (штат Техас) строится сразу 400 подземных многоквартирных домов (рассчитанных на 1600 жильцов), стоимость которых начинается от $300 млн. Создатели называют проект Trident Lakes «пятизвездочным курортом в полной боевой готовности»: на территории в 700 акров (около 3 кв.км) будут расположены не только дома, но и поле для гольфа, спа-центр, бассейны, дорожки для пробежек, конноспортивный комплекс, магазины и рестораны. По данным The Houston Chronicle, заселение может начаться уже в 2018 году.

При этом в свободной продаже эти дома, скорее всего, не появятся: пока компания-застройщик рассылает личные приглашения, а остальным желающим предлагает заполнить на сайте специальную анкету, ответив на вопросы о возрасте, образовании, судимости и даже поведении «в экстремальных ситуациях».