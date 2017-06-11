Европейские метры украинцам не по карману

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что «безвиз» не приведет к массовому оттоку украинцев из страны, и даже спрос на туристические поездки будет ограниченным.

«Считаю, что введение безвизового режима не спровоцирует отток граждан Украины из страны. Самое главное — это то, что

Украина стремительно нищает, и у большинства нет денег, чтобы в соседнюю область выехать, не то, чтобы в Европу. Да и многие забывают, что Украина получила туристический «безвиз», а о трудоустройстве речи не идет», — рассуждает руководитель Московской школы политконсалтинга Дмитрий Перлин.

Безвизовое соглашение разрешает украинцам пребывать в странах ЕС только в туристических целях — свободно передвигаться по территории 34 государств, входящих в ЕС и Шенгенскую зону, сроком до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. При этом соглашение не предусматривает прав на проживание, трудоустройство или получение образования.

Между тем, Перлин не отрицает факт миграции украинских граждан, а также наличия различных программ трудоустройства на пограничных с Украиной территориях.

«Очень многие граждане западной Украины давно находятся на заработках в странах ЕС. Украинцы, проживающие в приграничных с Россией территориях, соответственно, мигрируют в РФ», — рассказывает эксперт.

По его словам, проследить динамику миграции достаточно сложно, поскольку перепись населения в последний раз проводилась в 2001 году.

«В 2015 году были опубликованы данные, что вид на жительство в странах ЕС получили полмиллиона украинцев. В то же время в России находится не менее трех миллионов. Но это только официальные данные. Реально цифры могут в разы отличатся», — рассуждает Перлин.

Также эксперты предполагают, что всплеск интереса к туристическим поездкам в Европу будет весьма ограниченным. «Туристические поездки за границу для простых граждан станут проще, но насколько это актуально для них в современных реалиях?», — сомневается председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева

Предпочтения по странам

В то же время, по данным опроса Research&Branding, треть опрошенных респондентов — порядка 34% — при возможности готовы покинуть Украину и переехать в другую страну на постоянное место жительства.

При этом если говорить о молодежи, то речь идет о 55% желающих переехать, а среди людей в районе 30 лет таковых порядка 47%. Основными причинами для переезда они называют предложение прибыльной работы и вооруженный конфликт.

Эксперты полагают, что ситуация может развиваться по аналогии с Польшей. Когда страна присоединилась к ЕС, в богатые страны хлынул поток рабочих-нелегалов, готовых выполнять низкооплачиваемые сезонные работы. «Три месяца работы летом, три — зимой. Возможность пребывать в странах Шенгенского соглашения 90 дней это позволяет», — объясняет Румянцева.

Правда, не стоит ждать, что из-за введения безвизового режима спрос на покупку недвижимости сильно увеличится, прогнозирует руководитель Tranio.Ru Георгий Качмазов.

«Многие приезжают и будут по-прежнему приезжать на краткосрочные заработки в Чехию и Польшу. Возможно, там будет увеличиваться спрос на аренду недорогого жилья», — говорит Качмазов.

В целом, если говорить о покупке жилья гражданами Украины, то речь идет и о территориях таких государств, как Испания, Болгария, Германия, Италия и Чехия, Словения и Греция. «Всплеск спроса в последние два года возникал, когда появлялась политическая напряженность и обострение военного конфликта», — рассказывает главный редактор prian.ru Филипп Березин.

При этом украинцы готовы потратить на покупку недвижимости за рубежом меньше, чем россияне, продолжает собеседник «Газеты.Ru». Так, если самый популярный запрос у россиян — до 25 тыс. евро, то у украинцев — до 20 тыс. евро.

Такие предложения реальнее найти в Болгарии или в малых городах Италии. «Там тоже есть предложения дешевле 20-30 тыс. евро. Понятно, что это не самые престижные регионы и не крупные города, но такие объекты есть. Другой вопрос, что интерес не всегда приводит к сделкам. Одно дело — быть готовым купить недвижимость, и другое — быть готовым сделать это, понимая, что это маленький регион со своими проблемами », — объясняет Березин.

Средняя стоимость квадратного метра в Болгарии составляет от 700 до тысячи евро, в Польше «квадрат» стоит 1,5-1,8 тысячи евро, в Испании варьируется от 1,5 до 2,5 тыс евро. Германия отличается наиболее высокими ценами — 2,7 — 4 тыс евро.

Что касается России и местного рынка недвижимости, то риелторы не говорят о каком-то ажиотажном спросе, к примеру, даже на квартиры в Москве. «Больше всего покупателей из Украины было в 2015 году; также граждане Украины обращались к нам и в прошлом году, но меньше; в этом году — практически ни одного обращения.

В основном, среди украинских покупателей были жители Луганска, Донецка. Причем покупали довольно дорогую недвижимость — бизнес-класса, стоимостью 15-20 млн рублей, и только в Москве, не в области», — говорит управляющий директор «Миэль-Сеть офисов недвижимости» Ирина Пешич.