ООН предупредила о «случайной» ядерной войне

ООН предупреждает о возросшем риске ядерной войны, которая может начаться по ошибке из-за ложного срабатывания автоматических систем раннего обнаружения пусков баллистических ракет или других военных систем наблюдения. Ложная тревога может быть получена как в результате природных аномалий, так и в результате действий хакеров или террористов, которые потенциально могут взломать военные коммуникационные системы.

В современном мире в военном арсенале многих стран присутствует множество высокотехнологичных компонентов, таких как спутники, беспилотные аппараты или радарные системы, которые «общаются» между собой при помощи коммуникационных сетей. В результате сбоя одной из таких систем одна страна может принять за ракетный удар то, что таковым не является, и нанесет ответный удар. Подобные ошибки могут спровоцировать ядерную войну, следует из доклада Института ООН по исследованию проблем разоружения UNIDIR.

Авторы исследования под названием Understanding Nuclear Weapon Risks («Понимание риска ядерных вооружений») отмечают, что риски «ошибочной» ядерной войны в мире растут по мере увеличения количества сложных автоматизированных систем в военном арсенале в различных стран.

«В результате высокой зависимости от автоматизированных систем создается ложное чувство уверенности, и возникают новые уязвимости… сложное взаимодействие и тесно связанные системы, соединенные с ядерными арсеналами (подобно тем, что используются в системах раннего обнаружения, а также запуска и управления) увеличивают риск случайной ядерной войны», — следует из доклада. Дело в том, что некоторые сенсоры могут передать ложную информацию, тем самым спровоцировав ядерную катастрофу.

В качестве примера в докладе приводится инцидент, произошедший в 1983 году, когда советская система предупреждения о ракетном нападении «Око» ошибочно сообщила о запуске нескольких межконтинентальных баллистических ракет с территории США. Ложную тревогу выдал соединенный с системой спутник, который принял за ракеты слишком яркое отражение солнечного света от облаков.

Радары запуска не зафиксировали в силу того, что ракеты находились слишком далеко, вне зоны его видимости. Тогда полномасштабной ядерной войны удалось избежать благодаря тому, что оперативный дежурный командного пункта Серпухов-15, подполковник Станислав Петров , определил тревогу как ложную. В то время советское руководство полагало, что если США и решатся нанести по СССР ядерный удар, то он будет массивным, а запуск пяти ракет не соответствовал этой теории.

Подобные инциденты могут произойти и в настоящее время, учитывая высокий уровень геополитической напряженности в мире, в частности между Россией и Западом, а также между США и Северной Кореей.

Угроза хакерского взлома

Цифровые соединения между ядерными оружием и другими системами создают дополнительный риск начала случайного ядерного конфликта. «Миф о том, что ядерные объекты физически изолированы, то есть не подключены к сети, постепенно развеивается», — указано в исследовании.

Для совершения кибератаки на ядерный объект могут быть использованы виртуальные частные сети (VPN), с помощью которых хакеры эксплуатируют уязвимости в компьютерных системах. Потенциально они также могут взломать внутренние сети Wi-Fi на военных объектах либо организовать поставки оборудования или ПО со встроенными вирусными кодами, а также и другие методы.

Ядерные подводные лодки также подключены к сети, они получают информацию о температуре и солености воды с помощью электромагнитных сигналов, что делает их уязвимыми для вмешательства извне. То есть потенциальный злоумышленник может сделать так, что на субмарину поступит ложная информация, которая вынудит экипаж совершить определенные действия.

Таким образом, заключают авторы исследования, в зоне риска находятся все подключенные военные системы, включая системы связи между командованием и пусковыми платформами, спутниковые и радиолокационные системы и другие. Спровоцировать ложное срабатывание автоматизированных систем могут не только природные аномалии, но также террористы и хакеры.