Майские праздники в 2017 году: когда россияне смогут гулять дольше

В 2017 году выходные на майские праздники перемежаются с буднями: по утвержденному правительством графику страна дополнительно отдыхает в понедельник, 1 мая, в понедельник, 8 мая, и во вторник, 9-го, в День Победы. Граждане, конечно, мечтали бы о «сплошных» майских каникулах. Возможно ли, что нас избавят от затяжных новогодних праздников и перенесут подобную схему на май?

Итак, в 2017-м формула главных весенних выходных выглядит так: 3 + 4. Сначала будем отдыхать три дня – с субботы 29 апреля года до понедельника 1 мая, когда отмечается Праздник труда и весны. Вторая «серия» растянется уже на четыре дня – с субботы 6 мая до вторника 9 мая: к двум штатным выходным добавляется День Победы, а также дополнительный нерабочий день 8 мая, который был «позаимствован» у новогодне-рождественских каникул (такой «излишек» образовался за счет того, что в этом году Рождество 7 января, которое пришлось на субботу, компенсировано зимой не было).

Однако многим гражданами этого не достаточно. Люди мечтают о настоящих майских каникулах, которые бы обеспечивали сквозной перерыв в работе с 1-го по 9-е число. И существующая в стране уже довольно давно практика зимних каникул служит дополнительным аргументом в пользу такого варианта: раз зимой можно позабыть о трудовых буднях на 9-11 дней, то почему это нельзя сделать весной? Или поменять зимнее ничегонеделание на весеннее?

– Ярослав Евгеньевич, вопрос о перераспределении праздничных дней уже неоднократно возникал за последние годы. Его поднимали и депутаты. Однако пока никаких реальных сдвигов в этом вопросе нет. Что, ситуация для сторонников майских каникул безнадежная?

– Во-первых, надо сразу оговориться, что единого мнения по поводу таких каникул в нашем обществе не существует. Есть те, кто хочет подольше отдыхать на майские праздники, есть те, кому нравится продолжительный зимний «антракт». Наконец, часть граждан вообще против длительных периодов выходных.

– Но «майцев» все-таки наверняка больше чем «январцев»...

– Действительно, судя по результатам опросов, сейчас появляется все больше недовольных продолжительными январскими праздниками и растет количество сторонников длинных майских праздников. Многие стараются даже в существующих условиях все-таки объединить 1 и 9 мая: берут на работе отгулы или отпуск со 2 по 5-6 мая.

Мы с коллегами по фракции ЛДПР предлагаем стратегический ход, который мог бы удовлетворить всех – и сторонников «зимы», и сторонников «весны», и трудоголиков. Нужно – не меняя общего количества праздничных дней в году! – сделать часть из них плавающими и предоставить гражданам самим решать, когда ими воспользоваться. Скажем, зимой все отдыхают до 3 января, а дальше кто хочет, может продлить январские каникулы, а другие эти дни зарезервируют на весну. Нужно только предварительно подать заявление своему начальству на работе.

В мае пусть будет два фиксированных обязательных для всех выходных – праздничные 1 и 9 мая. Какие-то другие дни, попадающие на этот календарный интервал, можно сделать нерабочими за счет сэкономленных выходных в январе. Ну а те люди, кто принципиально не желает подолгу отрываться от своей работы, получают право на денежную компенсацию за не использованные праздничные дни.

– Когда же можно ожидать появления упомянутых вами плавающих праздничных дней?

– Наша инициатива уже внесена в Думу. Однако для реализации ее на практике нужно обсудить все организационные, финансовые нюансы. И в этих обсуждениях должны участвовать работодатели, профсоюзы, правительство... Лишь достигнув общего согласия можно предлагать соответствующие изменения в Трудовой кодекс, касающиеся праздничных дней...

Между прочим, хотя бы отчасти решить проблему «длинных» майских праздников может инициатива, только что внесенная Ярославом Ниловым и другими депутатами от ЛДПР в Государственную Думу. Это законопроект, предлагающий ввести в России дополнительный выходной – день, следующий за праздником Пасхи. Как известно, довольно часто Светлое Христово Воскресение выпадает по церковному календарю именно на начало мая, поэтому в случае появления нового нерабочего дня продолжительность майских праздников может в какие-то годы еще увеличиться. В пояснительной записке с обоснованием предложенной депутатской инициативы отмечается, что во многих странах Западной Европы понедельник, следующий за днем Воскресения Христова, является выходным днем.

Но вернемся к теме майских каникул. Свои аргументы в их пользу высказал специалист-социолог Евгений Тарасюк.

– На самом деле уже давно следовало бы объединить в единый «массив» выходных все дни с 1 по 9 мая. Дело в том, что существующая на протяжении более полувека в стране ситуация с двумя близко расположенными, но не «сливающимися» праздниками – Первомаем и Днем победы, крайне невыгодна государству с экономической точки зрения. Рабочая «перемычка» между этими праздниками оказывается очень неэффективной. Это вполне объяснимо: человек, отгуляв 3-4 дня по случаю 1 мая, возвращается на свое рабочее место, уже строя в уме планы на предстоящий День Победы и объединенные с ним пару выходных. Ну до работы ли здесь?

В разные годы проводились исследования и практически всегда давали характерный результат. Производительность труда в короткий – 3-4 дня, период между двумя майскими праздниками была значительно ниже обычного, то есть люди работали «в полнакала», сперва отходя от прежних выходных, а потом «дотягивая» до следующих. Ну и кому такая ситуация полезна? Гораздо правильнее было бы объединить два майских праздника, пожертвовав ради этого какими-то другими «красными днями» календаря. Если интересуетесь моим мнением, главные кандидаты: 4 ноября и 2-3 дня из январских каникул.