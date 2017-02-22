Источник: Россия решила поставлять коксующий уголь напрямую в Донбасс

Российские власти на фоне организованной Киевом блокады Донбасса приняли решение о начале поставок коксующего угля напрямую в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, что приведет к национализации энергетических предприятий в республиках, сообщил источник газеты ВЗГЛЯД в российском энергетическом секторе.

Украинские власти неоднократно заявляли о нежелании и отсутствии необходимости приобретать не только донбасский, но и российский коксующий уголь, однако на практике заявления Киева разнятся с делом.

Мало того, что в украинских СМИ появилась информация о закупке Киевом 10 млн тонн угля на российских предприятиях, так еще и предприятия, находящиеся на территории ДНР и ЛНР, но при этом принадлежащие украинским олигархам, также приобретали российский коксующий уголь, причем через контролируемую Киевом территорию. В настоящее время Киев заблокировал эти поставки.

«(В связи с этим) в Москве принято решение в таких условиях, созданных Киевом, осуществлять поставки коксующего угля в Донбасс напрямую», - говорит источник в российском энергетическом секторе.

В то же время источник, близкий к руководству ЛНР, сообщает, что хотя донбасские предприятия получат российский голь, рассчитаться за него будет нечем, поскольку заводы по-прежнему находятся под контролем различных украинских олигархов, и все расчеты осуществляются через Киев.

«Таким образом, сам Порошенко и иже с ним дают Донбассу сигнал к национализации предприятий. Они просто не оставляют донецким и луганским предприятиям другого выхода», - говорит источник.

Отметим, что до середины прошлой недели президент Украины Петр Порошенко, несмотря на призывы депутатов из собственной фракции, премьера и министров, никак не реагировал на блокаду Донбасса. И газета ВЗГЛЯД сообщала, каким образом Порошенко рассчитывает извлечь личную пользу из угольной блокады.

16 февраля Порошенко все же ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому предусматривается диверсификация источников поставки угля.

Хотя Киев признавал, что альтернативой поставок угля из Донбасса является только уголь или газ из России, Украина по-прежнему противится этому решению, подыскивая другие выходы из ситуации, например, закупку уголя в Южной Африке, Австралии и Китае.