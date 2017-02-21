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СМИ: за пост президента России сможет побороться женщина
«Справедливая Россия» может выдвинуть женщину-кандидата на выборы президента страны в 2018 году. Ей может стать вице-спикер Государственной думы Ольга Епифанова либо депутат Елена Драпеко. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник в партии.
По словам собеседника интернет-издания, руководство партии еще не приняло окончательное решение относительно кандидатуры на выборах. Не исключается и вариант выдвижения лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, однако, по словам источника, «есть субъективное впечатление, что он сам не горит желанием». Возможными кандидатами от партии также считаются зампред фракции Александр Бурков, Валерий Гартунг и председатель комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков.
Журналисты издания также ссылаются на альтернативный источник, по версии которого кандидатом от партии могут стать Олег Нилов и Анатолий Грешневиков. Однако источник отмечает, что кандидат-женщина могла бы заметно увеличить явку на выборах.
«Тем более если в администрации президента есть задача на увеличение явки, то нужен нестандартный кандидат. Я думаю, что такой вариант оценили бы все», - заявил источник интернет-издания.
На настоящий момент о выдвижении в качестве кандидатов на пост главы государства заявили только глава ЛДПР Владимир Жириновский и лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Выборы президента России состоятся 11 марта 2018 года.
Сергей Миронов Ольга Епифанова Валерий Гартунг Елена Драпеко Еще 6 тегов
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