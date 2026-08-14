Истребители сбили беспилотник в Латвии

В Латвии истребители сбили беспилотник, из-за которого в стране была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил страны в соцсети Х.

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«Угроза в воздушном пространстве миновала. Союзные истребители успешно сбили беспилотный летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство», — указано в сообщении.

Ведомство пообещало опубликовать детальную информацию в дальнейшем.

Воздушную тревогу объявили в Латвии

Прежде в прибалтийской республике была объявлена воздушная тревога. Соответствующее оповещение было отправлено жителям Аугшдаугавского, Прейльского и Балвского краев. Все они находятся неподалеку от границы с Россией.