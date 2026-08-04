Над Ленобластью сбили шесть беспилотников
Шесть беспилотных летательных аппаратов сбили над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По словам главы Ленинградской области, средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили шесть БПЛА. Дроны были сбиты над территорией региона.
О произошедшем Александр Дрозденко сообщил в своем канале на платформе «MAX». Губернатор отметил, что работа по отражению атаки продолжается.
Другие подробности инцидента, включая информацию о возможных последствиях на земле и местах падения беспилотников, пока не приводятся. Официальные службы региона продолжают следить за обстановкой.