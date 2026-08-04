Раскрыты изменения в действиях ВСУ при Драпатом

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что изменилось в действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим. Об этом высказался в беседе с «Известиями».

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Мирошник уточнил, что после назначения Драпатого ВСУ усилили удары по гражданским объектам. По его мнению, подобные тенденции появились еще при бывшем министре обороны Украины Михаиле Федорове.

«Упор на терроризм, на войну с гражданскими объектами и гражданскими лицами был сделан именно при Федорове и сейчас поддерживается и расширяется Драпатым», — отметил он.

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Федорова отправили в отставку 15 июля. Одной из причин его увольнения называли постоянные конфликты с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским.

Позже президент Украины Владимир Зеленский уволил Сырского с поста главкома ВСУ. Вместо него эту должность занял Михаил Драпатый.