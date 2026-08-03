Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать переполненный отдыхающими пляж в Геленджике при помощи беспилотников дальнего радиуса действия FP-1 или FP-2, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментарий он дал «Ленте.ру».

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Он назвал атаку на Геленджик вопиющим фактом терроризма и отметил, что на Западе этого не замечают.

«Это дальние беспилотники, я думаю, скорее всего, FP-1 или FP-2. Там лететь несколько сотен километров через Черное море, может, среднего радиуса действия. Это еще один вопиющий факт терроризма, который они делали эти 40 дней Зеленского [операция СБУ против России] и сейчас продолжают. Показательный момент, к сожалению, на Западе этого не видят. У нас уже был случай в Севастополе, на пляже. Вот сейчас они во все тяжкие пускаются вообще окончательно», — сказал Дандыкин.

Ранее украинский дрон-камикадзе попал на переполненный отдыхающими пляж в Геленджике в Архипо-Осиповке. На данный момент число жертв достигло шести человек, пострадавших — около 40 человек. 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Геленджик. По ее словам, спонсорами терроризма являются страны НАТО.