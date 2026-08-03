ВСУ заминировали въезд в российский город

Глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что минувшей ночью Вооружённые силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов заминировали автодороги в промышленной зоне и на въезде в город, расположенный в Запорожской области.

По предварительным данным, в результате подрывов пострадали несколько человек. Информация уточняется.

Напомним, ранее Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотник над 11 регионами и Чёрным морем.

Военкоры сообщили о подготовке массированного удара по Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали складской комплекс во Владимирской области, есть разрушения.