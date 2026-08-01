Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Европу и США за то, что они не передают Киеву ракеты для комплексов Patriot. Об этом он высказался в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах», — заявил Зеленский.

По его словам, союзники знают, в каких боеприпасах нуждается Киев, но для их поставок «требуется политическое решение».

Ранее Зеленский пожаловался, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Киева сбили только одну ракету во время массированного удара российских войск. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с нехваткой ракет для Patriot.