В США потерпел крушение истребитель F-35B корпуса морской пехоты. Об этом сообщает The California Post.

Авария произошла на авиабазе Мирамар в Калифорнии. Истребитель потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе авиабазы. Состояние пилота не уточняется.

Помимо этого, в СМИ появились записи с места событий. На них можно увидеть последствия крушения — обгоревшие обломки самолета.

Самолет входил в состав 3-го авиакрыла морской пехоты 11-й авиагруппы морской пехоты.

Ранее вертолет потерпел крушение во время тренировки по тушению пожаров в Аргентине.