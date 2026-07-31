Военный объяснил попытку ВСУ атаковать Ozon

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что ВСУ пытаются атаковать логистические центры Ozon и Wildberries дронами, рассчитывая спровоцировать «социальный взрыв». Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Дандыкин заявил, что налеты на склады крупных маркетплейсов связаны с отсутствием у ВСУ успехов в зоне боевых действий. Атакуя объекты, с которыми плотно связан малый и средний бизнес, Украина рассчитывает вызвать недовольство у населения.

«Противник добивается социального взрыва, атакуя торговые гражданские объекты. <…> Надеется понизить социальную устойчивость, вызвать недовольство», - сказал военный.

Дандыкин уверен, что дестабилизировать российское общество Киеву не удастся. По его мнению, компании скорректируют работу логистики и перестроят цепочки поставок.

В России заявили о новом этапе СВО

«Абсолютно ничего не получится. <…> Моральную устойчивость граждан они не понизили», - заключил Дандыкин.

Ранее в компании Ozon заявили, что сотрудники ее логистического объекта в Зеленодольском районе Татарстана не пострадали в результате налета беспилотников. Сам объект поврежден не был.