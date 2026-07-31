БПЛА атаковали склад в Волгограде
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Волгоградскую область. Как передает Telegram-канал «Новости Волгограда - ВестиВЛГ», под удар попал крупный склад.
Волгоград заволокло густым дымом. Жители разных районов города сообщают о сильном запахе гари и дымке. Людям рекомендуют плотно закрыть окна и ограничить проветривание помещений.
Сообщается, что в регионе продолжает работать противовоздушная оборона (ПВО) по вражеским беспилотникам.
Официальной информации о сбитых БПЛА, разрушениях и пострадавших пока не было.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Волгоградской области 31 июля в 02:26 в официальном канале в Мах сообщала о ракетной опасности. Жителей просили отключить газ, воду, электричество и проследовать в ближайшее укрытие.
В 02:31 ракетная опасность была отменена.
Ранее ВСУ ударили по жилому многоквартирному дому в Ростовской области. Губернатор региона Юрий Слюсарь рассказал о пострадавшей и последствия атаки.