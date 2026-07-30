Кличко сообщил о начавшихся пожарах в Киеве

В Киеве вспыхнуло несколько пожаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, в результате падения обломков загорелись "нежилые строения" (склады), расположенные в Святошинском и Оболонском районах города.

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В Святошинском районе начался пожар на территории гаражного кооператива. 30 июля сообщалось, что в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов. 24 июля российские войска атаковали полигон в Киевской области Украины, где проходила военная выставка беспилотных систем.

На мероприятии находились представители украинской оборонной промышленности. В Киеве заявили, что россияне выпустили две баллистические ракеты. В ночь на 19 июля Вооруженные силы России выпустили по Киеву рекордное количество баллистических ракет за все время военного конфликта.

По данным украинского издания INSIDER, в течение 53 минут по столице Украины прилетело 40 ракет. После этого в разных районах Киева начались пожары.