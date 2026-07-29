На Украине разбился истребитель F-16

Воздушные силы ВСУ сообщили, что на Украине разбился западный истребитель F-16. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что пилот успел катапультироваться. Причина крушения не уточняется — в ВСУ только сообщили, что на борту возникла нештатная ситуация.

Инцидент произошел во время выполнения боевого задания. В данный момент пилот находится в больнице. На месте падения самолета работают специалисты, причины происшествия уточняются. Жертв среди местного населения нет, как и каких-либо разрушений на земле.

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