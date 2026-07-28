Названы типы БПЛА, которыми ВСУ атаковали Рязань

Эксперт по дронам Максим Кондратьев заявил, что для ударов по российским регионам, включая Рязанскую область, ВСУ используют два типа беспилотников - FP-1 и «Лютый». Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил 28 июля, что над регионом были сбиты четыре дрона. Пострадал один человек, также были зафиксированы повреждения жилого дома и инфраструктуры.

«Сейчас Украина атакует исключительно двумя моделями БПЛА», - сказал Кондратьев, комментируя эту атаку.

Он отметил, что дрон FP-1 производит украинская компания, а беспилотники «Лютый» выпускаются на территории Польши. Других моделей дронов, по словам Кондратьева, «замечено не было».