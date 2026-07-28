Индия испытала замену С-400

Индия испытала зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Kusha, который в перспективе может заменить российский С-400. Об этом пишет Defense News.

Издание со ссылкой на Минобороны Индии сообщает, что в ходе недавнего первого летного испытания индийский ЗРК успешно перехватил электронный имитатор воздушного объекта, что стало «ключевой вехой» в развитии программы национальных ЗРК.

Портал отмечает, что в настоящее время индийская сторона, в частности, располагает системой противовоздушной обороны (ПВО) Barak-8 дальностью 70 километров, разработанной при участии Израиля, и российской С-400, способной перехватывать воздушные цели на дистанции до 400 километров.

Defense News уверяет, что программа Kusha предполагает создание трех вариантов ЗРК дальностью 150, 250 и 350-400 километров, что закроет пробел между Barak-8 и С-400. При этом, по данным издания, система Kusha дальностью 400 километров займет ту же нишу, что и ЗРК С-400, которых Нью-Дели может быть недостаточно для участия в конфликтах будущего.

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В апреле портал сообщил, что Индия официально одобрила масштабный пакет мер по модернизации Вооруженных сил на общую сумму 25 миллиардов долларов, который включает, в частности, закупку у России пяти новых ЗРК С-400, а также, возможно, транспортных самолетов.