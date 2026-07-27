Жители Эстонии сильно встревожены украинскими БПЛА

Сильную тревогу в эстонском обществе вызывает нахождение в воздушном пространстве страны украинских дронов, заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, подобные инциденты уже сказываются на повседневной жизни граждан.

«Нахождение в воздушном пространстве страны украинских БПЛА вызывает в обществе сильную тревогу, а также негативно сказывается на инвестиционном климате», — приводит агентство слова Абилова.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявлял, что Латвия и другие прибалтийские государства предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру России.