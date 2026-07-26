Вассерман назвал условие завершения СВО
Специальная военная операция (СВО) закончится тогда, когда «террористическая организация Украина» будет полностью ликвидирована. Такое условие завершения спецоперации «МК» Госдумы Анатолий Вассерман.
При этом эрудит признался, что не может сказать, когда это произойдет, поскольку против РФ сражается весь Североатлантический альянс. Однако, убежден он, Россия в любом случае рано или поздно одержит победу.
Ранее Вассерман анекдотом ответил на заявление о разделе Украины Польшей и Румынией. Эрудит напомнил, что именно Польша создала Украину как концепцию, еще в XIX веке стремясь оторвать южнорусские земли от России, а Румыния также не прочь вернуть контроль над Карпатами.