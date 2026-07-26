Операторы дронов уничтожили бронетранспортер Stryker ВСУ
Военнослужащие бригады "Север-V" Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск уничтожили бронетранспортер Stryker ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в бригаде.
Там рассказали, что операторы беспилотников обнаружили бронетранспортер в ходе разведки.
"Экипаж, заметив ударные дроны, сразу покинул бронемашину и укрылся в лесополосе. По цели была нанесена серия ударов FPV-дронами, в результате которой БТР был полностью уничтожен", - отметили в бригаде.