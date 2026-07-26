Операторы дронов уничтожили бронетранспортер Stryker ВСУ

Военнослужащие бригады "Север-V" Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск уничтожили бронетранспортер Stryker ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в бригаде.

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Там рассказали, что операторы беспилотников обнаружили бронетранспортер в ходе разведки.