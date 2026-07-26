Путин заявил, что море связано с риском

Море всегда связано с риском, а моряки, тем более военные, рискуют вдвойне, втройне. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота России.

Глава государства поздравил участников встречи с Днем ВМФ - "замечательным праздником".