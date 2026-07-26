Путин заявил, что море связано с риском
Море всегда связано с риском, а моряки, тем более военные, рискуют вдвойне, втройне. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота России.
Глава государства поздравил участников встречи с Днем ВМФ - "замечательным праздником".
"Уже говорил во вступительном слове на совещании с командующими флотов, насколько важен, популярен этот праздник в России, нашем народе, насколько велико уважение к людям военно-морской профессии, вообще к морякам, военным морякам тем более. Море всегда связано с риском, а военные моряки рискуют вдвойне, втройне", - обратил внимание Путин.