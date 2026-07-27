За ночь над территорией РФ сбили 276 БПЛА

Над российскими регионами сбиты 276 украинских БПЛА, сообщает Минобороны России. Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, а также над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Краснодарским краем и над акваториями Черного и Азовского морей.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что силы ПВО отражают самую массированную за последнее время атаку в республике.

В результате ночной атаки БПЛА в Ростове-на-Дону погибли два человека, пострадали пять человек.