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За ночь над территорией РФ сбили 276 БПЛА

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Над российскими регионами сбиты 276 украинских БПЛА, сообщает Минобороны России. Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, а также над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Краснодарским краем и над акваториями Черного и Азовского морей.

За ночь над территорией РФ сбили 276 БПЛА
© РИА Новости

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что силы ПВО отражают самую массированную за последнее время атаку в республике.

В результате ночной атаки БПЛА в Ростове-на-Дону погибли два человека, пострадали пять человек.