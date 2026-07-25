Раскрыта цель атаки ВСУ на Тюмень

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тюменский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) была сделана ради пропаганды.

Цель ВСУ раскрыл полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, передает ТАСС.

«Вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Атака носит пропагандистский характер, ведь сегодня Тюмень отмечает свое 440-летие», — заявил Жога.

Он добавил, что все ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности. В настоящий момент принимаются меры по обеспечению безопасности местных жителей.

25 июля сообщалось, что на территории Тюменского НПЗ произошло возгорание в результате падения беспилотника ВСУ. Уточнялось, что на месте работают экстренные службы.

Перед этим Екатеринбург. Удар отразили, в результате падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание на стоянке. Пострадавших не было.