Истребитель F-16 сбил новый беспилотник, нарушивший воздушное пространство Румынии.

Об этом сообщил президент страны Никушор Дан в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня утром в 8:30 в воздушном пространстве Румынии, в 10 километрах к западу от города Сфынту-Георге (Дельта), был сбит новый беспилотник. Беспилотник был сбит румынским пилотом с самолета F-16», — написал президент.

Ранее беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. В результате удара по жилому дому загорелась квартира на десятом этаже. Румынский МИД обвинил в случившемся Россию.