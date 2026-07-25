Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород, в городе повреждены многоэтажные дома и магазины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

В частности, под удар попал многоквартирный дом на «Улитке». В результате загорелся балкон, возгорание оперативно ликвидировали. Также в здании были выбиты окна и повреждена газовая труба. Предварительно, пострадавших нет.

Также был атакован магазин на улице Есенина. В результате пострадал мирный житель, у него диагностированы осколочные ранения лица и бедра.

Подчеркивается, что в Белгороде несколько раз объявляли угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).