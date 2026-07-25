За день над Россией сбили 146 беспилотников

Над Россией за день перехватили и уничтожили 146 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что за неделю с 18 июля на Москву был направлен 1401 беспилотник, все они были уничтожены. Также 143 БПЛА был нейтрализован силами ПВО на подлете к столице.